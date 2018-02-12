Родченков объяснил изменение внешности во время интервью CBS

Американский телеканал CBS объяснил изменение внешности информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова во время интервью. О тщательном гриме попросил сам экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, который опасается за свою жизнь и не желает, чтобы люди увидели его настоящее лицо, пишет RT.

В ходе беседы Родченков рассказал о связи Виталия Мутко с якобы существовавшей в России допинг-системой и поведал, какие медали Сочи-2014 были завоеваны нечестным путем.

В ночь с 11 на 12 февраля по московскому времени главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления запрещенных веществ в России Григорий Родченков дал интервью американскому каналу CBS.

Разговор состоялся в рамках программы "60 минут" со Скоттом Пейли, а главной изюминкой беседы стала новая внешность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, созданная обильным гримом и изменившая его лицо практически до неузнаваемости.

Химик, бежавший в США из России после получения обвинений в уничтожении допинг-проб, объяснил такую "маскировку" вынужденными мерами предосторожности: "Появилась информация, что моя жизнь находится в опасности. Кремль в лице президента Владимира Путина хочет, чтобы я замолчал".

Доподлинно неизвестно, сделал ли Родченков пластическую операцию, о которой сообщили во многих СМИ после того, как он согласился давать показания против российских спортсменов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), только скрыв свое лицо за ширмой. Если это действительно так (и если представленный CBS человек - действительно Родченков), то становится понятным его желание быть тщательно загримированным, - так никто не узнает его нового лица.

В остальном в течение разговора экс-глава Московской лаборатории повторял свои прежние обвинения в сторону российского спорта и рассказывал о якобы существовавшей в нем организованной системы поддержки допинга на государственном уровне.

