Утверждены вознаграждения для победителей альтернативной Олимпиады

Кабмин утвердил размеры вознаграждений отечественным спортсменам, которые станут победителями Всероссийских спортивных соревнований. Их проведение задумано в качестве альтернативы Олимпийским играм в Пхенчхане, куда не были допущены ряд атлетов.

В частности, за золотую медаль размер вознаграждения составит четыре миллиона рублей. Обладатели серебряных наград получат по два с половиной миллиона рублей, бронзовых – по 1,7 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

В правительств также отмечают, что денежное вознаграждение предусмотрено и для личных тренеров спортсменов. Его размер будет определяться в порядке, который утвердят Минспорта, Минфин, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Соревнования будут проводиться по биатлону, бобслею, конькобежному спорту, лыжным гонкам и некоторым другим видам спорта. Дата проведения альтернативных игр пока не называется.

Российские спортсмены выступают на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Многие ведущие отечественные атлеты на Игры так и не попали, хотя не были замешаны в допинговых скандалах.

