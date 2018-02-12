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Утверждены вознаграждения для победителей альтернативной Олимпиады

20:40 12.02.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Кабмин утвердил размеры вознаграждений отечественным спортсменам, которые станут победителями Всероссийских спортивных соревнований. Их проведение задумано в качестве альтернативы Олимпийским играм в Пхенчхане, куда не были допущены ряд атлетов.

В частности, за золотую медаль размер вознаграждения составит четыре миллиона рублей. Обладатели серебряных наград получат по два с половиной миллиона рублей, бронзовых – по 1,7 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

В правительств также отмечают, что денежное вознаграждение предусмотрено и для личных тренеров спортсменов. Его размер будет определяться в порядке, который утвердят Минспорта, Минфин, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Соревнования будут проводиться по биатлону, бобслею, конькобежному спорту, лыжным гонкам и некоторым другим видам спорта. Дата проведения альтернативных игр пока не называется.

Российские спортсмены выступают на ОИ-2018 под нейтральным флагом. Многие ведущие отечественные атлеты на Игры так и не попали, хотя не были замешаны в допинговых скандалах.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2018, 06:51
Гость: Селянин

Вы лучше постройте хотя-бы простейшие спортивные объекты в селах и купите спортинвентарь. Зачем разбазаривать деньги налогоплательщиков. Государство совсем стыд потеряло.
13.02.2018, 06:36
Гость: Ray Bloom

За чей счёт банкет?
13.02.2018, 05:36
Гость: Скептик

Надо возобновить "Игры доброй воли" на международном уровне. Это будет нормальной альтернативой.
Все комментарии (9)
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