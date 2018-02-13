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Россиян выгнали со стадиона в Пхенчхане из-за флага

20:45 13.02.2018
Фото с сайта caprishop.com
Фото с сайта caprishop.com
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Организаторы Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане выпроводили с лыжного стадиона российских болельщиков из-а флага с изображением Владимира Ленина. Об этом сообщает «Газета.ру».

Сам флаг у россиян сначала отобрали, но затем вернули. Об инциденте изданию рассказал болельщик по имени Алексей.

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть», - заявил он. Россиянин подчеркнул, что использование таких флагов не запрещено правилами соревнований.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил публичную демонстрацию российской символики как спортсменами, так и болельщиками. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.
 

Темы: Россия, Южная Корея, Болельщики и их организации в России, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 06:10
Гость: Махмут

"Ну и наши там с красными флагами с серпом и молотом и портретом Ленина - красавцы, ничего не скажешь."
- А в Сеуле в 1988 году под каким флагом там выступали наши, да и сейчас китайские болельщики какими флагами размахивают? Я помню ту олимпиаду. Позорище было ещё то. Судили так, что Южная Корея вдруг стала великой спортивной державой. Корейскому боксёру, чтобы стать чемпионом нужно было лишь не быть убитым на ринге. Единственное приятное воспоминание, это стометровка красавицы Грифитс.
14.02.2018, 05:14
Гость: parshev

Болельщики, похоже, сами не поняли, что произошло. Южная Корея - антикоммунистическое, жестко диктаторское государство, с драконовским законодательством. Компартия и пропаганда коммунизма там запрещены и уголовно караются. За посещение Северной Кореи - 10 лет. Буквально недавно там раскрыли коммунистическую ячейку в мединституте (собирались вместе и пели северокорейские песни) - сидят.
Ну и наши там с красными флагами с серпом и молотом и портретом Ленина - красавцы, ничего не скажешь.
Сейчас в политике Южной Кореи происходят изменения - страна выходит из-под диктата США, поэтому возможны послабления. Ну и Олимпиада - видимо, ребят не посадят. Но ведь могло бы случиться и так, что посадили бы, причем без всякой связи с ВАДА и МОК, просто "законы должны соблюдаться". И тогда пока наши договорятся об освобождении....
14.02.2018, 03:39
Гость: libelle

Антон!Вы дурак!русские люди всегда патриоты!за это честь и хвала!таких уважают!везде и всегда!так есть и так будет!Вы трус!и позорите Россию!!!
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