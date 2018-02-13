Россиян выгнали со стадиона в Пхенчхане из-за флага

Организаторы Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане выпроводили с лыжного стадиона российских болельщиков из-а флага с изображением Владимира Ленина. Об этом сообщает «Газета.ру».

Сам флаг у россиян сначала отобрали, но затем вернули. Об инциденте изданию рассказал болельщик по имени Алексей.

«Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть», - заявил он. Россиянин подчеркнул, что использование таких флагов не запрещено правилами соревнований.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил публичную демонстрацию российской символики как спортсменами, так и болельщиками. Отечественные атлеты выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.

