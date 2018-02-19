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МОК рассмотрит допинговое дело Крушельницкого в конце Олимпиады

09:28 19.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что в случае подтверждения употребления допинга российским керлингистом Александром Крушельницким этот случай будет рассмотрен специальной комиссией в конце Олимпиады. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр», — сказал Адамс. 

Ранее Адамс сказал, что не исключает варианта подмешивания допинга Крушельницкому. 19 февраля будет вскрыта проба «Б».

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы «Б». Но успеют или нет, я сказать не могу.
Если образец «Б» будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы «А» была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», — отметил Адамс.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 15:43
Гость: ник

а если эти козелы из МОК пробирки и анализы подделывать умеют. по мне так разогнать всю ВАДу и Макларена ГУЛАГ.
19.02.2018, 14:17
Гость: kot

ГЛАВНОЕ - чтобы при заявлении WADA о наличии положительной пробы, каждый спортсмен имел возможность открытого разбирательства в НЕЗАВИСИМОМ суде - где обвиняющая его сторона доказывала его виновность. Всё остальное от лукавого и просто ФАШИЗМ.
19.02.2018, 14:10
Гость: Ну-ну

Крушельницкий стал слишком популярен. Соответственно это взбесило МОК и их хозяев. Вдвойне для них обидно, что он мужик(противный). Результат ВАДЫ заранее известен. Наказание от фальфификаторов из МОКа последует незамедлительно.
Только вот нафига ему пить мельдоний в керлинге :)?
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