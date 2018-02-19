МОК рассмотрит допинговое дело Крушельницкого в конце Олимпиады

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что в случае подтверждения употребления допинга российским керлингистом Александром Крушельницким этот случай будет рассмотрен специальной комиссией в конце Олимпиады. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр», — сказал Адамс.

Ранее Адамс сказал, что не исключает варианта подмешивания допинга Крушельницкому. 19 февраля будет вскрыта проба «Б».

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы «Б». Но успеют или нет, я сказать не могу.

Если образец «Б» будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы «А» была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», — отметил Адамс.