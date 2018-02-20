Пожизненно отстраненные биатлонистки подадут в суд на Родченкова

Пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова намерены подать в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Российские спортсменки планируют обратиться в суд штата Нью-Йорк, в исковом заявлении они потребуют от Родченкова денежную компенсацию в размере 10 млн долларов каждая. По информации издания, помощь им окажет российский бизнесмен Михаил Прохоров.

МОК дисквалифицировал спортсменок за причастность к нарушениям антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи по итогам выводов работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых в Сочи. Спортсменки подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Зайцева завоевала серебро Игр 2014 года в эстафете. Вилухина в Сочи завоевала две серебряные медали: в спринте и в эстафете. Романова стала обладательницей серебряной награды ОИ-2014 в эстафете.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга. Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.