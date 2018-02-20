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Пожизненно отстраненные биатлонистки подадут в суд на Родченкова

12:09 20.02.2018
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова намерены подать в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Российские спортсменки планируют обратиться в суд штата Нью-Йорк, в исковом заявлении они потребуют от Родченкова денежную компенсацию в размере 10 млн долларов каждая. По информации издания, помощь им окажет российский бизнесмен Михаил Прохоров.

МОК дисквалифицировал спортсменок за причастность к нарушениям антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи по итогам выводов работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых в Сочи. Спортсменки подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Зайцева завоевала серебро Игр 2014 года в эстафете. Вилухина в Сочи завоевала две серебряные медали: в спринте и в эстафете. Романова стала обладательницей серебряной награды ОИ-2014 в эстафете.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга. Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.

Темы: Биатлон в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 16:11
Гость: Да неужели ?

За границей десятилетия прекрасно проживают и даже ведут светскую жизнь и не такие предатели России, как Родченков...
Тот же О. Гордиевский выдал десятки наших агентов за рубежом и что ? А ничего, живет в Лондоне, выступает по телевидению , даже был на приеме у королевы.
А Кулагин ? Тоже жив и здоров , вырастил детей, все трудоустроены . Еще и преподает агентам разных стран мира. Тоже агент -перебежчик.
20.02.2018, 16:05
Гость: Лариса

Мне , конечно, жаль неудачливых спортсменок , однако вряд ли их ждет большой успех. Как не относись к Родченкову, но он лично их ни от чего не отстранял . Да и будем откровенны - не из головы родились его признания . Кто-то считает, что он выдал нашу сокровенную тайну и должен умереть. А может он наоборот, спас десятки жизней ?
На МОК и ВАДА этим энтузиасткам подать в суд слабо ?
20.02.2018, 16:04
Гость: blog2038

Оборзели бабы.
Родченко у них виноват в том, что они обторчались.
Ну-ну, подавайте, поглядим.
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