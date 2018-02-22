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Российских керлингистов лишили бронзовой медали Олимпиады

11:59 22.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого и лишил спортсмена и его супругу Анастасию Брызгалову бронзовой медали в дабл-миксте, которую они завоевали на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах были обнаружены следы мельдония.

Ранее спортсмены заявили, что в любом случае вернут медали, поскольку признают факт нарушений. Крушельницкий также отказался участвовать в заседании Спортивного арбитража, в связи с чем оно было отменено.

Бронзовая медаль Крушельницкого и Брызгаловой в дабл-миксте была первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

20 февраля стало известно, что обе допинг-пробы Крушельницкого показали положительный результат на наличие мельдония. Как заявляли представители российской делегации, концентрация запрещенного вещества свидетельствовала об однократном, а не системном или осознанном принятии препарата.

Российская сторона подозревает, что мельдоний могли подсыпать спортсмену в еду умышленно. Федерация керлинга России обратилась в СК с просьбой расследовать появление допинга в пробах Крушельницкого. Сам спортсмен принес извинения болельщикам и партнерам по олимпийской команде.

Сборную России отстранили от Игр в Пхенчхане из-за обвинений в массовых применениях допинга на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Из-за санкций российские спортсмены выступают в Южной Корее под нейтральным флагом.

С учетом лишения Крушельницкого и Брызгаловой медали теперь в копилке сборной олимпийских атлетов из России 12 наград Игр в Пхенчхане — четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 16:04
Гость: Сов.....

А что,делать?"Амбиционная"натура,либерал-лицемер.
22.02.2018, 16:00
Гость: Нам....

Для адекватного спортсмена (и не спортсмена тоже),"как божий день"понятен этот "олимпийский вид спорта"(ранее приводился пример тяжелой атлетики и шахмат,приравнивая первый к "онанизму").Поэтому и "к гадалке не ходить":сам "швабриных дел мастер",его "попечители"знают,где,когда и зачем!Отсюда,"полюбовное" решение "всех заинтересованных сторон".Как и с "иудой-орденоносцем"никаких "разборок"с "привлечением" НЕ БУДЕТ!НЕКОМУ В РОССИИ ЭТИМ ЗАНИМАТСЯ,начиная с "самого"(натура такая),все "ответственные" ждут "когда рванет"(неважно где),в очереднеой
22.02.2018, 15:47
Гость: Контр....

А где других взять,"каков поп,....","под себя" все набрано и в "отстойнике-совфеде" и таком же гд.
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