Российская сборная по хоккею прошла в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Олимпийская команда России вышла в финал мужского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает "Интерфакс".

В полуфинале соревнования россияне нанесли поражение сборной Чехии со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей голы провели Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук (поразил пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, российские хоккеисты гарантировали себе как минимум серебряную медаль. В финале команда России сыграет с победителем пары Канада – Германия. Эти команды встретятся в пятницу, матч начнется в 15:10 мск.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.