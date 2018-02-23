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Российская сборная по хоккею прошла в финал Олимпиады впервые за 20 лет

13:22 23.02.2018
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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Олимпийская команда России вышла в финал мужского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает "Интерфакс".

В полуфинале соревнования россияне нанесли поражение сборной Чехии со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей голы провели Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук (поразил пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, российские хоккеисты гарантировали себе как минимум серебряную медаль. В финале команда России сыграет с победителем пары Канада – Германия. Эти команды встретятся в пятницу, матч начнется в 15:10 мск.

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы: Хоккей в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Сборная России по хоккею, События в мире хоккея, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:02
Гость: Время Ч.

Везет в тотализаторе, а здесь за победу побиться нужно. Кленовые что-то слабоваты стали.
23.02.2018, 17:15
Гость: Зоя

Если президент РФ положил болт на российский флаг, то не обязательно и спортсменам делать то же самое.
Но раз им нормально под белым флагом ходить, значит это предатели.
23.02.2018, 17:04
Гость: Алекс

Теперь хоккеистов обвинят в употреблении мильдония....
Все комментарии (19)
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