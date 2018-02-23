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Российская бобcлеистка попалась на допинге

13:53 23.02.2018
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В допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенный препарат. По словам президента федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова, 13 февраля Сергеева сдавала анализы на допинг, и проба была чистой, а следующий анализ, сделанный через пять дней, показал наличие допинга.

О каком именно препарате идет речь, Зубков не рассказал. По данным «Спорт-Экспресс», речь идет о сердечном препарате.

Сергеева выступала в двойках и заняла 12 место. 

Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксе вместе с супругой Анастасией Брызгаловой, лишен медали из-за положительной допинг-пробы. В его анализах обнаружили мельдоний, прием которого запрещен для спортсменов с 2017 года.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:31
Гость: Валентина Пантелеева

Губерниев все время орет и обвиняет спортсменов. а почему не скажет о том. что это провокация. Но не дураки же спортсмены - они же нормальные люди и все понимают. Надо нашим чиновникам не обвинять спортсменов. а отстаивать их и обвинять допинг-офицеров. А то Поздняков сразу же заявляет , что Сергеева всех подвела. Вы ее спросите - наверняка ничего не капала и не принимала.
23.02.2018, 18:05
Гость: Скучножить

Эх, подвел русский Авось.
А ведь столько было надежд. И пары разбивали и составляли супер пару, и допинг приняли, но все равно, 12.... Удачное завершение спортивной карьеры.
23.02.2018, 16:15
Гость: но

Сердечный? Да это же мельдоний! Похоже, подсыпают уже на потоке. Что, думали, поедут они чистые и им дадут выиграть? По-любому обворуют. Не сейчас, так позже "найдут". Не найдут, так пробирки поцарапают. Это же ВААДАА! Как можно верить тем организациям, где даже нет наших представителей?
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