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ОКР могут восстановить в МОК во вторник или среду

12:41 26.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Член МОК Шамиль Тарпищев рассказал о перспективах восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР).

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флага», - цитирует его ТАСС.

«Участие в Олимпиаде-2020? Мы начинаем как бы с чистого листа, и не надо делать ошибок. Но раз Олимпийский комитет России будет восстановлен, то дальше надо следовать правилам и не делать глупостей», - добавил Тарпищев.

По мнению замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергея Кривоносова, решение о реабилитации ОКР должно было быть принято раньше. «Мы все этого ждем. Должно было это произойти раньше, но странным образом эти скандалы... До сих пор непонятно, в связи с чем это произошло, я имею в виду керлинг. Мельдоний не может повлиять на результат, а он вдруг появился. Какие-то, наверное, силы работают над тем, чтобы помешать вернуть и восстановить права нашего Олимпийского комитета. Но я думаю, что это обязательно произойдет», — передает его слова RT.

Олимпийские игры завершились в Пхёнчхане 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 19:21
Гость: Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова в интервью на радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что ощущает отвращение к сборной России по хоккею, победившей Германию на Олимпиаде.

«Про Олимпиаду вот дошла новость, я слышала уже, да… Знаете, это конечно просто стыд, у меня нет других слов. Я не знаю, как… Как эти люди там что-то празднуют. Улыбки были, довольны все, я по телевизору видела. Изнасилованными германскими женщинами в сорок пятом году тоже довольны были. Разделённой Германией, коммунисты отбросили их в развитии, растоптали — тоже довольны были. Вот эта дурацкая вся история, это их доисторическое, кошмарное «Можем повторить» — их радость тут неуместна, пока на нас такая вина висит, такой груз. Что мы делаем? У меня отвращение к этому, извините. И к этим вот, кто радуется, и кто там шайбу гоняет», — сказала она.

Ахеджакова добавила, что рассчитывает на то, что у россиян выявят допинг.

«Сейчас, конечно, единственное, что может ситуацию на место поставить как-то, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть, я не знаю… Ну они понятно, что все там на этом […] мельдонии, кажется, я не знаю, но понятно, что честно победить не могли. Пусть разбираются, пусть выясняют, анализы пусть берут какие-то», — заключила актриса.
26.02.2018, 17:54
Гость: Зоя

Лизать, лизать и лизать - вот национальная идея главного патриота России.
26.02.2018, 17:09
Гость: Алевтина

Какое счастье! Нас могут восстановить! А могут и не восстановить.Как же мы будем жить без МОК? И можно ли вообще прожить без МОК? Понимаете, всё остальное у нас уже есть,а вот для полного счастья не хватает "самого главного" - членства в МОК.
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