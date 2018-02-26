ОКР могут восстановить в МОК во вторник или среду

Член МОК Шамиль Тарпищев рассказал о перспективах восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР).

«Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флага», - цитирует его ТАСС.

«Участие в Олимпиаде-2020? Мы начинаем как бы с чистого листа, и не надо делать ошибок. Но раз Олимпийский комитет России будет восстановлен, то дальше надо следовать правилам и не делать глупостей», - добавил Тарпищев.

По мнению замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергея Кривоносова, решение о реабилитации ОКР должно было быть принято раньше. «Мы все этого ждем. Должно было это произойти раньше, но странным образом эти скандалы... До сих пор непонятно, в связи с чем это произошло, я имею в виду керлинг. Мельдоний не может повлиять на результат, а он вдруг появился. Какие-то, наверное, силы работают над тем, чтобы помешать вернуть и восстановить права нашего Олимпийского комитета. Но я думаю, что это обязательно произойдет», — передает его слова RT.

Олимпийские игры завершились в Пхёнчхане 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).