Малкин не поможет национальной сборной России на чемпионате мира - 2018

Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» не поможет национальной сборной России на чемпионате мира - 2018.

У российского форварда диагностировано повреждение колена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник «Питтсбург» потерпел поражение в 1/4 финала Кубка Стэнли в серии с «Вашингтоном» и покинул турнир.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 78 матчей, в которых отметился 42 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. В плей-офф он сыграл девять матчей, забросив четыре шайбы и сделав столько же голевых передач.

Напомоним, в составе сборной России Малкин выступал на семи чемпионатах мира, он является двукратным победителем турнира (2012, 2014), двукратным серебряным и бронзовым призером. На чемпионате мира 2012 года Малкин был удостоен звания самого ценного игрока турнира, также он стал лучшим форвардом первенства.