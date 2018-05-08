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Малкин не поможет национальной сборной России на чемпионате мира - 2018

15:13 8.05.2018
Фото с сайта fhr.ru
Фото с сайта fhr.ru
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Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» не поможет национальной сборной России на чемпионате мира - 2018.

У российского форварда диагностировано повреждение колена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник «Питтсбург» потерпел поражение в 1/4 финала Кубка Стэнли в серии с «Вашингтоном» и покинул турнир.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 78 матчей, в которых отметился 42 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. В плей-офф он сыграл девять матчей, забросив четыре шайбы и сделав столько же голевых передач.

Напомоним, в составе сборной России Малкин выступал на семи чемпионатах мира, он является двукратным победителем турнира (2012, 2014), двукратным серебряным и бронзовым призером. На чемпионате мира 2012 года Малкин был удостоен звания самого ценного игрока турнира, также он стал лучшим форвардом первенства.

Темы: Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 15:40
Гость: Любитель вина

А кто сказал, что он будучи на площадке поможет. Это было однажды, в 12 или 13 году, когда случилось чудо, и звено Попов, Пережогин, Малкин выиграло практически в одиночку ЧМ. И даже подъехавшей к полуфиналу Овечкин не смог помешать выиграть золото.
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