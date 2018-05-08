В Москве построят горнолыжный комплекс

В поселении Краснопахорское на присоединенных столичных территориях будет построен горнолыжный комплекс, сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

Общая площать застройки составит 115 гектаров. Проект предусматривает строительство горнолыжного комплекса с объектами обслуживания площадью 5,6 тысячи квадратных метров, административно-деловых зданий площадью более 82 тысяч квадратных метров и индивидуальных жилых домов на 17 тысяч квадаратных метров. Таким образом на территории расположится около 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Проектом также предусмотрено благоустройство проектируемой территории на площади 72,67 гектаров с прокладкой пешеходных и лыжных маршрутов. А также строительство улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, устройство площадки площадью более 4 тысяч квадратных метров.

Возведение комплекса планируется рядом с уже существующим спортивно-оздоровительным парком «Красная Пахра». Сейчас это преимущественно незастроенные земли, используемые в рекреайионных целях, которые расположены в долином комплексе реки Пахры. В юго-восточной части данной территории отмечен сильный перепад рельефа, что и стало ключевым моментом при выборе в пользу горнолыжного комплекса.

Ранее сообщалось, что при строительстве горнолыжных спусков в Московском регионе планируется использовать грунт, оставшийся от прокладки метро.