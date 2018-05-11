Победа не спасла: ФК «Тосно» не будет иметь возможности играть в Лиге Европы

Клубу необходим другой спонсор, который поможет не растратить попусту высокий потенциал «Тосно», считают эксперты

9 мая на волгоградском стадионе прошел заключительный матч за право обладания Кубком России по футболу. Со счетом 2:1 победу одержал ФК «Тосно» из Ленинградской области. Для клуба это стало первой победой на турнире Кубка России.

Фото с софициального сайта ФК «Тосно»

Фактически победа должна была обеспечить игрокам место и в Лиге Европы, однако «Тосно» не сможет принять участие в европейском групповом турнире. Футбольные фанаты и эксперты считают депутата ответственным за недопуск команды к престижному международному соревнованию владельцев ФК.

Попасть в Лигу Европы «Тосно» мешают финансовые проблемы, которые начались уже давно. Как ранее сообщал ряд СМИ, спонсоры клуба депутат Госдумы Бориса Пайкина и бизнесмен Максима Левченко не смогли обеспечить грамотную работу команды, к тому же игроки «Тосно» уже несколько месяцев не получают зарплату. Кубок России футболисты выиграли на голом энтузиазме, без какой-либо поддержки спонсоров. Долг владельцев клуба перед игроками на данный момент уже превысил 200 миллионов рублей. То, что команда «Тосно» выходила на поле. несмотря на задержку зарплат, можно считать настоящим спортивным подвигом. В этом контексте равнодушие совладельцев Fort Group к судьбе клуба выглядит еще более критично.

Известный петербургский спортивный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Пайкин, став депутатом, «охладел к команде». Эксперт отмечает, что клубу необходим другой спонсор, который поможет не растратить попусту высокий потенциал «Тосно».

Здесь стоит отметить, что о своей незаинтересованности судьбой команды её владельцы говорили и ранее. Так, например, Левченко заявлял, что у него «возникает желание смыть «Тосно». Несмотря на то, что команда достойно сыграла на турнире Кубка России, одержав уверенную победу, её спонсоры все равно не проявляют интереса к дальнейшей судьбе клуба.

Правительство Ленинградской области нашло выход, который помог бы решить финансовые проблемы «Тосно»: переформатировать клуб из Общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество. Такой ход помог бы привлечь интерес сторонних инвесторов. Однако Пайкин и Левченко отказались менять формат клуба. Как ранее писали в СМИ, это решение может быть принято по той причине, что совладельцы Форт Групп неоднократно использовали «Тосно» в качестве так называемой «финансовой прачечной», предназначенной для «отмывания» денег. Если бы ФК получил статус акционерного общества, то махинации с оффшорами стали бы достоянием общественности.

Этот тезис подтверждает наличие кипрского оффшора Escamer Investments Ltd. в числе учредителей «Тосно»:

Как отмечают в СМИ, Бориса Пайкина неоднократно обвиняли в применении оффшорных схем для отмывания денег. То есть, вполне вероятно, что Escamer Investments Ltd. использовался бизнесменом с той же целью. Во всяком случае, клуб «Тосно» депутату действительно не был интересен, как заявляют спортивные эксперты, поскольку чиновник не озаботился получением необходимой лицензии для участия команды в важнейших еврокубках.

Президент Российского Футбольного Союза Виталий Мутко достаточно категорично прокомментировал сложившуюся ситуацию:

- Я поздравляю «Тосно» с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании.

То, что владельцы «Тосно» не «позаботились» о судьбе команды, можно фактически считать доказательством использования клуба для сторонних целей. Судя по финансовой репутации Пайкина, ФК действительно мог выступать в качестве своеобразной «прачечной», в которой «отмывались деньги». Вероятно, что из-за нежелания нести ответственность за взятые на себя обязательства недобросовестным чиновником, одна из самых талантливых в стране команд может прекратить свое существование.



