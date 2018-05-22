]]> ]]>
Главная Спорт Новости

ФИФА не обнаружила допинговых нарушений у футболистов сборной России

19:36 22.05.2018
Материалы по теме:

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла расследования в отношении всех футболистов, вошедших в расширенный состав сборной России на чемпионат мира — 2018, из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил.

"ФИФА сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о своих выводах, и WADA согласилось с решением ФИФА закрыть дела", — говорится в релизе.

Все допинг-образцы игроков, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, и футболистов высокого уровня, взятые ФИФА и конфедерациями и хранящиеся в аккредитованных WADA лабораториях, были повторно проанализированы на наличие в них запрещенных веществ, все дали отрицательный результат. Также отрицательные результаты дала перепроверка проб, изъятых WADA из московской антидопинговой лаборатории и хранящихся в аккредитованной лаборатории в Лозанне, сообщает "Р-Спорт".

Пробы, хранящиеся в Лозанне, подверглись также судебно-медицинской экспертизе на наличие следов вскрытия. ФИФА подчеркивает, что использовала методику, рекомендованную WADA и используемую Международным олимпийским комитетом (МОК). Ни одна из проанализированных ФИФА допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, в моче нет подозрительных значений содержания соли.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Сборная России по футболу, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.05.2018, 07:33
Гость: Бтр

Весь фокус в том, чтоб признать присутствие допинга в нужное время, а не абы когда, подонки сделают свое грязное дело в свое время.
23.05.2018, 07:15
Гость: Шило

Это они расслабились!
23.05.2018, 04:47
Гость: Гастарбаев

Ишь, ФИФА какая!!!
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.