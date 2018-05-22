ФИФА не обнаружила допинговых нарушений у футболистов сборной России

19:36

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла расследования в отношении всех футболистов, вошедших в расширенный состав сборной России на чемпионат мира — 2018, из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил.

"ФИФА сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о своих выводах, и WADA согласилось с решением ФИФА закрыть дела", — говорится в релизе.

Все допинг-образцы игроков, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, и футболистов высокого уровня, взятые ФИФА и конфедерациями и хранящиеся в аккредитованных WADA лабораториях, были повторно проанализированы на наличие в них запрещенных веществ, все дали отрицательный результат. Также отрицательные результаты дала перепроверка проб, изъятых WADA из московской антидопинговой лаборатории и хранящихся в аккредитованной лаборатории в Лозанне, сообщает "Р-Спорт".

Пробы, хранящиеся в Лозанне, подверглись также судебно-медицинской экспертизе на наличие следов вскрытия. ФИФА подчеркивает, что использовала методику, рекомендованную WADA и используемую Международным олимпийским комитетом (МОК). Ни одна из проанализированных ФИФА допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, в моче нет подозрительных значений содержания соли.