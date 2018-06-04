Для футбольных болельщиков открылся безвизовый въезд в Россию

09:55

Безвизовый въезд для футбольных болельщиков открылся в России с понедельника, 4 июня, пишет «Интерфакс».

Безвизовый въезд открыт для обладателей паспорта болельщика. На его основании иностранные граждане и лица без гражданства могут воспользоваться правом многократного въезда на территорию Российской Федерации. Данный режим будет работать по 25 июля 2018 включительно.

Отмечается, что въезд будет возможен на основании версии на заламинированном бланке, так и электронной распечатанной формы паспорта болельщика, для чего достаточно предъявить так называемый FAN ID на паспортном контроле.

«В аэропортах городов-организаторов чемпионата и в восьми автомобильных пунктах пропуска через государственную границу РФ в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков, в Москве такие пункты будут располагаться в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево», - отмечают организаторы Чемпионата мира по футболу 2018.

Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска. Кроме того для болельщиков обеспечен безвизовые транзитный проезд через Белоруссию.

Всего заявки на получение паспорта болельщика подали более 980 тысяч человек, около 40% из них приходится на долю россиян. Среди лидеров по количеству заказанных FAN ID значатся США (39 тыс), Мексика (33 тыс), Китай (39 тыс), Колумбия (23 тыс), Аргентина (26 тыс), Перу (20 тыс), Германия (21 тыс).

Напомним, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России: Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. Чемпионат откроется в Москве 14 июня на стадионе «Лужники» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Финальный матч также пройдет в «Лужниках» 15 июля.