ФИФА объявила о продаже 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

09:05

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о продаже более 100 тысяч дополнительных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России.

Билеты поступят в продажу 8 июня в 23:00 по московском времени; их можно будет купить на сайте fifa.com/tickets.

Дополнительная продажа будет включать билеты на все матчи, в том числе билеты четвертой категории, предназначенные только для жителей России, сообщает ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

На данный момент ФИФА продала 2,4 миллиона билетов на ЧМ; более 800 тысяч из них купили россияне.