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ФИФА объявила о продаже 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

09:05 8.06.2018
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о продаже более 100 тысяч дополнительных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России.

Билеты поступят в продажу 8 июня в 23:00 по московском времени; их можно будет купить на сайте fifa.com/tickets.

Дополнительная продажа будет включать билеты на все матчи, в том числе билеты четвертой категории, предназначенные только для жителей России, сообщает ФИФА. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

На данный момент ФИФА продала 2,4 миллиона билетов на ЧМ; более 800 тысяч из них купили россияне.

Темы: Спортивные события и персоны, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 11:23
Гость: Друзья!! Коллеги!!

Если кто-то из вас купит билет на "ЧМ-2018", даже не очень дорогой, пожалуйста, напишите, что вы с ним собираетесь делать.
08.06.2018, 11:07
Гость: Белая Русь

Сколько деревьев конкретно вы в этом году посадили?
08.06.2018, 10:00
Гость: Да уж

ажиотаж, однако. Нужно бежать и тоже пару тысяч билетиков прикупить. Устраивать грандиозные шоу и праздничные мероприятия это вам не заросшие бурьяном земли вспахать и засеять, Это вам не горящие леса потушить и новые посадить, это вам не детей оберегать от несчастных случаев которые часто возникают из-за любителей этих шоу и развлечений.
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