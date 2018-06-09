Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

13:39

Журналист Василий Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 на Первом канале. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время, пока не выгонят», — написал он.

Уткин добавил, что возможность комментировать домашний чемпионат мира — «мечта», и гонорар от работы он переведет в Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».

Дирекция общественных связей Первого канала также сообщила о сотрудничестве с Уткиным, сообщает ТАСС.

«Я принял важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент — это мечта, исправление моей личной Вселенной», - сказал Уткин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи покажут Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Василий Уткин — один из самых известных российских спортивных комментаторов. В 2017 году, через год после ухода с «Матч ТВ», он объявил о завершении карьеры телевизионного комментатора.