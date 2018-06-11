В Швейцарии проголосовали против проведения у них Олимпиады-2026

10:06

Жители кантона Вале на юге Швейцарии, где, по проекту, может пройти Олимпиада, на референдуме высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Явка на плебисците составила 62,6%.​ Результаты подсчета голосов показали, что 53,98% участников референдума отрицательно отнеслись к идее выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в Сьоне. По мнению проголосовавших, затраты на проведение соревнований слишком большие, даже несмотря на то, что большую часть финансирования Олимпиады готово взять на себя федеральное правительство страны, пишет РБК.

В самом Сьоне, где швейцарские власти также провели опрос населения, против Олимпийских игр высказались более 60%. Не хотели бы принимать у себя международные спортивные соревнования и большинство граждан в Мартиньи, Сьер, Саксон, Сен-Морис, Савиз, Ветро, Фисп и Бриг, а также жители общины Церматт, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Швейцарии.

Министр финансов Швейцарии Уэли Маурер заверил, что в течение следующих 20 лет правительство страны не будет ставить вопрос о проведении зимней Олимпиады. «Люди решили, мы должны принять это. Миллиард останется у нас в кошельке для выполнения других обязательств», — заявил он.