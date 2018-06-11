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В Швейцарии проголосовали против проведения у них Олимпиады-2026

10:06 11.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Жители кантона Вале на юге Швейцарии, где, по проекту, может пройти Олимпиада, на референдуме высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр в 2026 году. 

Явка на плебисците составила 62,6%.​ Результаты подсчета голосов показали, что 53,98% участников референдума отрицательно отнеслись к идее выделить из местного бюджета 100 млн швейцарских франков (более $100 млн) на организацию и проведение Олимпиады в Сьоне. По мнению проголосовавших, затраты на проведение соревнований слишком большие, даже несмотря на то, что большую часть финансирования Олимпиады готово взять на себя федеральное правительство страны, пишет РБК.

В самом Сьоне, где швейцарские власти также провели опрос населения, против Олимпийских игр высказались более 60%. Не хотели бы принимать у себя международные спортивные соревнования и большинство граждан в Мартиньи, Сьер, Саксон, Сен-Морис, Савиз, Ветро, Фисп и Бриг, а также жители общины Церматт, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Швейцарии.

Министр финансов Швейцарии Уэли Маурер заверил, что в течение следующих 20 лет правительство страны не будет ставить вопрос о проведении зимней Олимпиады. «Люди решили, мы должны принять это. Миллиард останется у нас в кошельке для выполнения других обязательств», — заявил он.

Темы: Швейцария, Голосования и референдумы в мире, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 13:03
Гость: Браво

Ай да, молодцы швейцарцы!
Пример всем правящим режимам, которому просто необходимо следовать. К сожалению, в России - это утопия, т.к. на собственный народ здесь просто "начхали" в угоду чиновникам и прочему ворью.
11.06.2018, 12:37
Гость: Chateauneuf du Pap = Европеец

Точно ! Я её проехал множество раз и был там и по несколько недель. Русским бы учиться надо от Швейцарцев - пару сотен лет.
11.06.2018, 12:36
Гость: Трезвый

Все больше и больше убеждаюсь что самый практичный и разумный народ Европы это швейцарцы.Для властей этой страны воля народа это закон и никакие внешние силы не в силах сломать трезвый ум этого народа.
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