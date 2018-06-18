Сербскому футболисту подарили автомобиль Lada за гол Коста‐Рике

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Власти Самарской области вручили сертификат на внедорожник Lada 4x4 лучшему игроку матча ЧМ Сербия – Коста‐Рика по версии болельщиков.

Власти Самарской области вручили сертификат на внедорожник Lada 4x4 лучшему игроку матча ЧМ Сербия – Коста‐Рика по версии болельщиков. Обладателем автомобиля стал сербский защитник Александр Коларов, сообщается в Twitter пресс‐службы главы Самарской области.

«Подарок с самарской душой и истинно русским характером-сертификат на Lada 4×4», — говорится в сообщении.

Игра Сербия — Коста-Рика завершилась со счетом 1:0. Единственный год в матче забил Коларов на 57-й минуте матча, закрутив мяч со штрафного в ближнюю «девятку».

Глава региона @D_Azaroff пообещал, что подарит спецприз лучшему игроку матча #CSRSER по версии самарских болельщиков,и подарил!

Конечно,автору первого гола ⚽️на #СамараАрена-сербу Александру Коларову)

Подарок с самарской душой и истинно русским характером-сетификат на Lada 4х4! pic.twitter.com/APL32KcKB0 — Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 17 июня 2018 г.

В данный момент Сербия возглавляет группу E с тремя очками. Сегодня в 21:00 сыграют еще две сборные этой группы — Бразилия и Швейцария.

Ранее сообщалось, что матч собрал в Самаре 41,4 тысячи болельщиков. Всего же стадион вмещает 44 918 человек.