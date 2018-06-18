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Сербскому футболисту подарили автомобиль Lada за гол Коста‐Рике

08:55 18.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Самарской области вручили сертификат на внедорожник Lada 4x4 лучшему игроку матча ЧМ Сербия – Коста‐Рика по версии болельщиков.

Власти Самарской области вручили сертификат на внедорожник Lada 4x4 лучшему игроку матча ЧМ Сербия – Коста‐Рика по версии болельщиков. Обладателем автомобиля стал сербский защитник Александр Коларов, сообщается в Twitter пресс‐службы главы Самарской области.

«Подарок с самарской душой и истинно русским характером-сертификат на Lada 4×4», — говорится в сообщении.

Игра Сербия — Коста-Рика завершилась со счетом 1:0. Единственный год в матче забил Коларов на 57-й минуте матча, закрутив мяч со штрафного в ближнюю «девятку».

В данный момент Сербия возглавляет группу E с тремя очками. Сегодня в 21:00 сыграют еще две сборные этой группы — Бразилия и Швейцария.

Ранее сообщалось, что матч собрал в Самаре 41,4 тысячи болельщиков. Всего же стадион вмещает 44 918 человек.

Темы: Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 13:46
Гость: ну так

с такой ценой на билеты можно и зрителям парочку авто выделить и разыграть на каждом иатче.
18.06.2018, 13:18
Гость: Du Pape

Ну не всем же на "мерсах" гонять. Сербы скромные парни, подарок оценят.
18.06.2018, 10:42
Гость: гнус

Очень давно не смотрел футбол такого уровня,Мастера кожаного мяча радуют и глаз и сердце.Молодец славянин,гол прекрасный и результат тоже, а "Лада" пригодится наверняка,даже как сувенир.
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