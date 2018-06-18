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Болельщик из Крыма растрогал журналистов, они привезут его на ЧМ-2018

15:36 18.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Письмо мальчика из Крыма, который борется с ДЦП и мечтает попасть на чемпионат мира, поступило телеканалу «МИР» в середине июня. Журналисты решили исполнить мечту болельщика и привезти его на матч в Москву.

В письме Петя Воловский рассказал о себе и о том, почему он так хочет попасть на чемпионат. Петя страдает тяжелой формой ДЦП. В детстве врачи вынесли приговор – мальчик никогда не сможет ходить, только ползать. Но родители не поверили и стали бороться. Впереди их сына ждали тяжелые операции, годы лечения и реабилитации. Чтобы в буквальном смысле поднять его на ноги, семья соглашалась и на экспериментальные методы лечения. Сейчас Пете 24 года и он ходит с помощью двух металлических тростей.

Увлекся футболом он еще в детстве. Ему было десять лет, когда российский ЦСКА выиграл у португальского «Спортинга» в финале Кубка УЕФА в 2005 году. С тех пор футбол – его главная страсть. Были даже мечты о том, чтобы самому стать футболистом. «С детства у меня осталась цель – побывать на крупном футбольном турнире!!! Когда я узнал, что чемпионат мира будет у нас! Я радовался так, словно мы уже его выиграли! Все эти годы я копил на билет и мечтал сходить хотя бы на один матч», ­– цитирует письмо Пети пресс-служба телеканала «МИР».

Но все, что ему удалось скопить с 2010 года, когда была объявлена страна-хозяйка ЧМ, потратили раньше. Всей семье по состоянию здоровья Пети пришлось переехать два года назад из Ростова-на-Дону в Севастополь, где мягче зимы и нет опасной для мальчика гололедицы. Родные попросили забыть о чемпионате. Но мальчик не привык сдаваться. «Понятно, что все мои детские глобальные футбольные мечты остались в детстве. Но любовь к футболу и вера в то, что необходимо бороться до конца, жива во мне по сей день. Именно поэтому я пишу вам это письмо».

19 июня журналисты телеканала обещают привезти Петю в Москву и сводить на один из зрелищных матчей чемпионата.

Темы: Россия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, СМИ и журналистика
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18.06.2018, 18:57
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