Написавший журналистам инвалид из Крыма побывал на ЧМ-2018

11:44

Футбольный болельщик из Крыма, который всю жизнь борется с ДЦП и не может передвигаться самостоятельно, побывал на матче Португалия-Марокко. Исполнить мечту 24-летнего Пети Воловского помогли журналисты телеканала «МИР».

Лужники, четвертая минута матча. Его кумир – Криштиану Роналду – головой забивает мяч в ворота соперника. Трибуны ревут. Вместе со всеми радуется и «обычный футбольный болельщик», как он сам себя называет, Петя Воловский. «Больше всего запомнился гол. Как все кричали, радовались, обнимались и фотографировались. И, конечно, Москва. Карнавальная, красочная, непривычная – праздничная», ­– рассказывает Петя. Его мечта сбылась. Говорит, что даже не на 100, а на все 200%, если такое возможно. «Это было настолько приятно и удивительно. Столько фотографий, впечатлений. Все мои информационные носители забиты. Это точно незабываемо!» ­– делится впечатлениями Петя.

А началось все с письма, отправленного в редакцию телеканала. Прочитают ли, ответят – Петя не знал. Но надеялся, верил в мечту. Потому что с детства привык верить в казалось бы несбыточное. Всю свою жизнь он борется с тяжелой формой ДЦП. Врачи говорили, что мальчик может не выжить и уж точно – никогда не будет ходить, только ползать. Но родители решили, сдаваться не будут. Дальше – бесконечные операции, дорогостоящее и экспериментальное лечение, реабилитация. Как итог – Петя ходит. При помощи двух железных тростей, но ходит. И мечтает стать спортивным комментатором.

Любовь к футболу началась у него в детстве, когда ЦСКА обыграл португальский «Спортинг» в финале Кубка УЕФА. Сначала Петя сам хотел стать футболистом, потом решил, что интереснее смотреть и комментировать. «Мое желание только усилилось. Теперь буду думать как, как двигаться в эту сторону». Сдаваться Петя не собирается, а попросту – не умеет. И того же желает российской сборной на мундиале.