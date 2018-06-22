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Египет обжалует судейство на матче с Россией

08:31 22.06.2018
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Египетская футбольная ассоциация собирается обжаловать в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча со сборной России на Чемпионате мира, пишет издание FilGoal.

По утверждению руководителя Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Реба, судейская бригада во время матча с Россией допускала очевидные ошибки. В частности, рефери проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной площади нападающего «фараонов» Марвана Мохсена.

По мнению Абу Реда, в тоц ситуации должны были назначить пенальти.

Матч между сборными России и Египта прошел 19 июня в Санкт-Петербурге. Египет проиграл со счетом 3:1. После поражения от россиян Египет потерял шанс выйти в плей-офф ЧМ-2018, после чего было решено отправить в отставку тренера команды Эктора Купера и всю тренерскую команду.

Темы: Египет, События в мире футбола, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 13:39
Гость: АНТУАН

Помнится,что в советские времена советские функционеры также часто подавали протесты против несправедливых действий соперников или судей.Навскидку вспомню протест московского Торпедо на судейство матча с Интером в 1966году.Или протест московского Динамо после финала кубка ОК с РЕЙНДЖЕРС В 1972 ГОДУ.Незабвенный Н.Н Озеров в таких случаях восклицал,что
такой... нам не нужен.Что-же касается матча Россия-Египет,
то несколько моментов вызывают вопросы,о чем я ранее говорил.Но справедливости ради надо отметить, что беда египетской сборной не в ошибках или в превзятости судьи,а в
травме Салаха,из-за которой он боялся вступать в единоборства.Это была тень того Салаха,разрывавшего оборону
лучших европейских клубов.
22.06.2018, 13:37
Гость: ???

Вообще-то если были сомнения, нужно было требовать повтора во время матча, как это делали другие.
Пенальти то за снос Саллаха поставили, после просмотра.
Так почему по этому случаю промолчали? Просто хотят перед болельщиками отмазаться за поражение.
22.06.2018, 11:41
Гость: Контрразведчик

Это было и раньше при USSR, когда А.Кожевников, канадцам по три шайбы за матч отгружал, они начали мерить загиб крюка у Сашиной клюшки, потом периодически измеряли крюки у Игоря Ларионова, Славы Фетисова, не брезговали этим шведы и чехи.)))
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