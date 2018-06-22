Египет обжалует судейство на матче с Россией

08:31

Египетская футбольная ассоциация собирается обжаловать в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча со сборной России на Чемпионате мира, пишет издание FilGoal.

По утверждению руководителя Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Реба, судейская бригада во время матча с Россией допускала очевидные ошибки. В частности, рефери проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной площади нападающего «фараонов» Марвана Мохсена.

По мнению Абу Реда, в тоц ситуации должны были назначить пенальти.

Матч между сборными России и Египта прошел 19 июня в Санкт-Петербурге. Египет проиграл со счетом 3:1. После поражения от россиян Египет потерял шанс выйти в плей-офф ЧМ-2018, после чего было решено отправить в отставку тренера команды Эктора Купера и всю тренерскую команду.