Завершился второй тур Чемпионата мира по футболу в России

09:01

В России завершилась программа второго тура Чемпионата мира по футболу.

По итогам тура сборная команда России впервые вышла в плей-офф, обыграв команду из Египта со счетом 3:1. И благодаря победе Уругвая против Саудовской Аравии, подопечные Станислава Черчесова попали в 1/8 финала досрочно.

В 1/8 финала ЧМ-2018 также попали команды Уругвая, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии. Из турнира выбыли, помимо Египта и Саудовской Аравии, Коста-Рика, Марокко, Южная Корея, Перу, Панама, Тунис, Польша.

Аргентина потерпела поражение от Хорватии. Все зависит от того, как Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия с Хорватией. Пока шансы на выход в плей-офф выше у Исландии.

После второго тура самым результативным участником ЧМ-2018 стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн (5 мячей). Далее следуют бельгиец Ромелу Лукаку, португалец Криштиану Роналду (по 4 мяча каждый), россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3 мяча каждый),

Сегодня пройдут матчи России с Уругваем, Египта с Саудовской Аравией, Ирана с Португалией и Испании с Марокко.