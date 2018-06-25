]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Завершился второй тур Чемпионата мира по футболу в России

09:01 25.06.2018
Материалы по теме:

В России завершилась программа второго тура Чемпионата мира по футболу.

По итогам тура сборная команда России впервые вышла в плей-офф, обыграв команду из Египта со счетом 3:1. И благодаря победе Уругвая против Саудовской Аравии, подопечные Станислава Черчесова попали в 1/8 финала досрочно.

В 1/8 финала ЧМ-2018 также попали команды Уругвая, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии. Из турнира выбыли, помимо Египта и Саудовской Аравии, Коста-Рика, Марокко, Южная Корея, Перу, Панама, Тунис, Польша.

Аргентина потерпела поражение от Хорватии. Все зависит от того, как Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия с Хорватией. Пока шансы на выход в плей-офф выше у Исландии.

После второго тура самым результативным участником ЧМ-2018 стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн (5 мячей). Далее следуют бельгиец Ромелу Лукаку, португалец Криштиану Роналду (по 4 мяча каждый), россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста (по 3 мяча каждый),

Сегодня пройдут матчи России с Уругваем, Египта с Саудовской Аравией, Ирана с Португалией и Испании с Марокко. 

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Источник: Интерфакс
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.