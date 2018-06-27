Футболисты Южной Кореи лишили Германию чемпионского титула

19:26

В Казани завершилась встреча команд группы G Южной Кореи и Германии. Корейцы выиграли со счетом 2:0 и лишили немцев чемпионского титула. Впервые в истории германская команда не смогла выйти из группы.

Стоп-кадр из видео игры

Чемпионы мира действовали довольно медлительно и особой остроты у ворот Чо Хён У не возникало. Первый тайм завершился с результатом 0:0.

Во втором тайме сборная Германии по-прежнему много атаковала. Но корейцы грамотно построили оборону, максимально обезопасив свои тылы. Кроме того, очень опасны были атаки сборной Южной Кореи, пишут Вести.

В добавленное время корейцы подали угловой. Мяч от ноги Кроса отскочил к Ким Ён Гвону, и тот с близкого расстояния вогнал мяч в ворота Нойера. Судья сначала отменил взятие ворот, но после видеопросмотра засчитал гол.

Теперь сборной Германии нужно было забивать два мяча. Но перед самым финальным свистком Сон Хын Мин поразил покинутые Нойером ворота – 2:0.

Сборная Южной Кореи одержала победу со счетом 2:0 и заняла третье место в группе. А немцы сложили с себя полномочия чемпиона мира и оказались на дне таблицы.

Из группы вышли сборные Швеции с первого места и Мексики со второго.