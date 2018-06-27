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Футболисты Южной Кореи лишили Германию чемпионского титула

19:26 27.06.2018

В Казани завершилась встреча команд группы G  Южной Кореи и Германии. Корейцы выиграли со счетом 2:0 и лишили немцев чемпионского титула. Впервые в истории германская команда не смогла выйти из группы.

Стоп-кадр из видео игры

Чемпионы мира действовали довольно медлительно и особой остроты у ворот Чо Хён У не возникало. Первый тайм завершился с результатом 0:0.

Во втором тайме сборная Германии по-прежнему много атаковала. Но корейцы грамотно построили оборону, максимально обезопасив свои тылы. Кроме того, очень опасны были атаки сборной Южной Кореи, пишут Вести. 

В добавленное время корейцы подали угловой. Мяч от ноги Кроса отскочил к Ким Ён Гвону, и тот с близкого расстояния вогнал мяч в ворота Нойера. Судья сначала отменил взятие ворот, но после видеопросмотра засчитал гол.

Теперь сборной Германии нужно было забивать два мяча. Но перед самым финальным свистком Сон Хын Мин поразил покинутые Нойером ворота – 2:0.

Сборная Южной Кореи одержала победу со счетом 2:0 и заняла третье место в группе. А немцы сложили с себя полномочия чемпиона мира и оказались на дне таблицы.

Из группы вышли сборные Швеции с первого места и Мексики со второго.

Темы: Германия, Южная Корея, Футбол в мире, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 00:37
Гость: АНТУАН

Во всем виноват тренер Лев.Он опирался на старых футболистов,которые уже не прогрессируют.Позор,но у немецкой сборной не было хороших нападающих,которыми
всегда славилась Германия.И еще-культ мюнхенской Баварии сильно ослабил
немецкий футбол.Лева необходимо срочно менять и гнать этих стариков из сборной.
27.06.2018, 22:43
Гость: НДА

сборная Германии играет плохо на этом турнире , эксперты это признают.Даже немецкий тренер Лев это признал.
27.06.2018, 22:42
Гость: евразиец

Бразильцы наверняка сейчас злорадствуют немцам. "Так им и надо" немцы их же унизили в полуфинале в 2014 году. Я дилетант в футболе. Но эксперты говорят что играет плохо Германия,Бразилия,Португалия на турнире . Даже Лев немецкий тренер признал что его сборная играет плохо. Кто-то считает что футбол у Аргентины никакущий хуже чем у Германии,аргов тоже надо домой отправить за такую игру . Думаю французы это сделают. И Россия выйдет из 1/8 финала вместе с аргентинцами .Вратарь немецкой сборной НОйер 2 года назад говорил "НЕт ничего хуже проигрывать в полуфинале".Глупышонок нет ничего хуже проигрывать в 1-м туре турнира .
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