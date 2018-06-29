Российских фигуристок Медведеву и Загитову развели по разным Гран‐при

12:22

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова выступят на разных этапах Гран‐при, финал которого пройдет в Ванкувере. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU) на официальной странице в Twitter.

Медведева выступит в Канаде 26–28 октября, а также 23–25 октября во Франции. Вместе с ней в этих этапах заявили россиянок Дарью Паненкову и Елизавету Туктамышеву.

В свою очередь, Загитова примет участие в этапах Гран-при 2–4 ноября в Финляндии и в Москве — 16–18 ноября. В Финляндии также выступят Паненкова и Станислава Константинова.

Евгения Медведева оставила группу тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого фигуристка направилась в канадский Торонто, где начала готовиться к предстоящему сезону уже с новым тренером — канадцем Брайаном Орсером. Разрыв с российским тренером после 11 лет совместной работы многие связывают с другой ученицей Тутберидзе — Алиной Загитовой. Медведева просила оставить 15-летнюю Загитову в юниорах еще на год перед Олимпийскими играми-2018. Однако Этери Тутберидзе не пошла на уступку подопечной. Тогда золото в женском одиночном катании завоевала Загитова.