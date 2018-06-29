]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Российских фигуристок Медведеву и Загитову развели по разным Гран‐при

12:22 29.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова выступят на разных этапах Гран‐при, финал которого пройдет в Ванкувере. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU) на официальной странице в Twitter.

Медведева выступит в Канаде 26–28 октября, а также 23–25 октября во Франции. Вместе с ней в этих этапах заявили россиянок Дарью Паненкову и Елизавету Туктамышеву.

В свою очередь, Загитова примет участие в этапах Гран-при 2–4 ноября в Финляндии и в Москве — 16–18 ноября. В Финляндии также выступят Паненкова и Станислава Константинова.

Евгения Медведева оставила группу тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого фигуристка направилась в канадский Торонто, где начала готовиться к предстоящему сезону уже с новым тренером — канадцем Брайаном Орсером. Разрыв с российским тренером после 11 лет совместной работы многие связывают с другой ученицей Тутберидзе — Алиной Загитовой. Медведева просила оставить 15-летнюю Загитову в юниорах еще на год перед Олимпийскими играми-2018. Однако Этери Тутберидзе не пошла на уступку подопечной. Тогда золото в женском одиночном катании завоевала Загитова.

Темы: Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.06.2018, 13:08
Гость: Фрол.

Поддерживаю Евгению. Надеюсь что у нее все получится. То что случилось с ней это полностью лежит на совести ее тренера Этери Тутберидзе, подходившей к своим ученикам не равнозначно и не открыто. Это на самом деле какие-то конспирологические заморочки и не профессионализм.
\\\\\\\\\\\
Федерация фигурного катания России повела себя не как орган который помогает спортсменам решать их спортивные проблемы а наоборот опустили руки и наблюдали молча за происходящим. Это подло оставить выдающуюся спортсменку Медведеву, принесшей стране много золотых медалей, наедине с собой и своими проблемами.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.