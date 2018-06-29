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Стадионы ЧМ-2018 будут использоваться для развития детского спорта

13:20 29.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу, проходящему в эти дни в России, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам, на базе стадионов планируется открыть футбольные секции и школы, а также секции по тем видам спорта, которые имеют развитие в том или ином регионе. «Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», - добавила Голодец.

Голодец подчеркнула, что федеральная программа использования новых стадионов после ЧМ-2018 коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов «Лужники», «Спартак», «Зенит», у которых загруженность распланирована на год вперед.

Стадионы также могут использоваться для организации гастролей музыкальных групп, которые собирают большие аудитории.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после Чемпионата мира по футболу.

Темы: Детский и юношеский спорт в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 15:10
Гость: Вальтон

Средняя посещаемость футбольных матчей в таких городах,как Н.Новгород, Саранск и Калининград, на которых играют клубы,участвующие в ФНЛ и 2-м дивизионе первенства России от 2600 до 3500 человек.Учитывая этот фактор можно быть уверенным ,что содержать эти стадионы местным властям будет весьма проблематично.Ну не под барахолки же их сдавать в аренду,как Лужники в начале 90-х.Детский спорт не спасёт, он сам на подсосе у местных меценатов, которые могут дать денег, а могут и не дать.Значит заниматься в секциях будут детки богатеньких дядей, которым лавры Месси и Рональду не нужны и ни к чему стремиться не надо, т.к. самый надёжный способ стать богатым и успешным это унаследовать бизнес родственника.Получается, стадионы есть,а высококлассные игроки в дефиците.Тем не менее,футбольные школы ежегодно выпускают несколько тысяч мальчишек,среди которых есть и талантливые и перспективные. Но почему -то на жизненном пути от простого парня до игрока сборной они теряются.
29.06.2018, 15:05
Гость: Жители

саранска каждую неделю будут все собираться на стадионе и распевать "Дядя вова, мы с тобой".
29.06.2018, 14:55
Гость: Можно

их использовать как пиночет в Чили.
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