Стадионы ЧМ-2018 будут использоваться для развития детского спорта

13:20

Стадионы, построенные к Чемпионату мира по футболу, проходящему в эти дни в России, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Ольгу Голодец.

По ее словам, на базе стадионов планируется открыть футбольные секции и школы, а также секции по тем видам спорта, которые имеют развитие в том или ином регионе. «Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», - добавила Голодец.

Голодец подчеркнула, что федеральная программа использования новых стадионов после ЧМ-2018 коснется всех объектов, за исключением центральных стадионов «Лужники», «Спартак», «Зенит», у которых загруженность распланирована на год вперед.

Стадионы также могут использоваться для организации гастролей музыкальных групп, которые собирают большие аудитории.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после Чемпионата мира по футболу.