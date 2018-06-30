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Сборные команды Аргентины и Португалии покидают ЧМ-2018 в России

23:14 30.06.2018
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Сегодня в матчах 1/8 финала чемпионата мира встретились пары Аргентина-Франция и Уругвай-Португалия. В четвертьфинал удалось пробиться футболистам Франции и Уругвая.

Встеча сборных Франции и Аргентины проходила в Казани и завершилась со счетом  4:3 в пользу французов. 

Первый тайм закончился со счётом 1:1. Во втором тайме аргентинец Габриэль Меркадоснова забил в ворота французов,но уже через 9 минут сборная Франции сравнивает счёт. В ворота аргентинцев мяч отправляет Бенжамен Павар. На 64-й минуте французам удалось вырываются вперёд, гол забил Килиан Мбаппе. И уже через четыре минуты этот же игрок сборной Франции снова поразил ворота Аргентины. На третьей минуте дополнительного времени игрок аргентинской сборной Серхио Агуэро сокращает разницу в забитых мячах. 

Не менее драматичной была встреча сборных Уругвая и Португалии в Сочи, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу уругвайцев. 

Счет в игре был открыт футболистами Уругвая на седьмой минуте: с подачи Луиса Суареса Эдинсон Кавани в высоком прыжке отправил мяч под перекладину. 

В начале второго тайма португальцы смогли отыграться. После розыгрыша углового Пепе головой отправил мяч в сетку.

Через семь минут уругвайцы снова вышли вперед - и опять команду вывел вперед Кавани. 

После этого у португальцев было большое преимущество во владении мячом, но забить они так и не смогли.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата 6 июля в Нижнем Новгороде встретяся команды Франции и Уругвая.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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