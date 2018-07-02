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Звезда сборной Испании объявил о своем уходе после поражения от России

15:37 2.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде. Соответствующее заявление он сделал 1 июля после поражения Испании от России в 1/8 чемпионата мира по футболу, передает BBC.

В матче на московском стадионе «Лужники» Иньеста вышел на замену и забил один гол в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии пенальти Россия победила со счетом 4:3.

«Реальность такова, что сегодня мой последний матч в национальной сборной, — заявил Иньеста. — Иногда все заканчивается совсем не так, как об этом мечтаешь. Сегодня самый грустный день в моей карьере».

Андрес Иньеста дебютировал в составе испанской национальной команды в 2006 году в товарищеском матче против сборной России. Вместе со сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012 годы) и один раз выиграл чемпионат мира по футболу (2010 год).

В мае 2018 года 34-летний испанский футболист объявил об окончании карьеры в «Барселоне», за которую он выступал с 2002 года. Сейчас Иньеста играет за японский клуб «Виссел Кобе».

Накануне сборная РФ одержала историческую победу над одним из фаворитов ЧМ-2018. Сборная Испании потерпела первое поражение с 2016 года и впервые в истории проиграла россиянам.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 16:38
Гость: Николай

Меньше было бы злорадства болел твоих до матча - можно было бы поддержать. А так: терпила, привыкай!
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