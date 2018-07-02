РФС заработал 16 миллионов долларов после выхода России в четвертьфинал ЧМ

12:39

После победы, которую отечественная сборная одержала над командой Испании на чемпионате мира по футболу, Российский футбольный союз получит от Международной федерации футбола минимум 16 миллионов долларов. Об этом сообщила газета «Спорт‐Экспресс».

После группового турнира у РФС было 12 миллионов прибыли. Восемь из них полагалось за участие, а еще четыре — за выход в плей-офф.

За попадание в четвертьфинал международного первенства россиянам полагается четыре миллиона призовых.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов долларов. Победителю достанется 38 миллионов, занявшей второе место команде — 28, а обладателю бронзы — 24.

Команда, которая окажется на четвертой позиции, получит 22 миллиона выплат.

Президент Хорватии Колинда Грабар‐Китарович поблагодарила Россию за достойную организацию ЧМ-2018. Лидер страны, с футболистами которой наша сборная встретится в ¼ финала, отметила, что мундиаль проходит «спокойно и без инцидентов».

Накануне футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Это первое поражение для сборной Испании за последние 24 матча. Россия обыграла испанцев впервые в своей истории.