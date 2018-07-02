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РФС заработал 16 миллионов долларов после выхода России в четвертьфинал ЧМ

12:39 2.07.2018
Фото с сайта goal.com
Фото с сайта goal.com
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После победы, которую отечественная сборная одержала над командой Испании на чемпионате мира по футболу, Российский футбольный союз получит от Международной федерации футбола минимум 16 миллионов долларов. Об этом сообщила газета «Спорт‐Экспресс».

После группового турнира у РФС было 12 миллионов прибыли. Восемь из них полагалось за участие, а еще четыре — за выход в плей-офф.

За попадание в четвертьфинал международного первенства россиянам полагается четыре миллиона призовых.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов долларов. Победителю достанется 38 миллионов, занявшей второе место команде — 28, а обладателю бронзы — 24.

Команда, которая окажется на четвертой позиции, получит 22 миллиона выплат.

Президент Хорватии Колинда Грабар‐Китарович поблагодарила Россию за достойную организацию ЧМ-2018. Лидер страны, с футболистами которой наша сборная встретится в ¼ финала, отметила, что мундиаль проходит «спокойно и без инцидентов».

Накануне футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию в матче 1/8 финала со счетом 2:1. Это первое поражение для сборной Испании за последние 24 матча. Россия обыграла испанцев впервые в своей истории.

Темы: Спортивные события и персоны, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Российский футбольный союз (РФС)
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 16:06
Гость: Пенсионер П

И что?
Они их внесут в бюджет?
Или сами пропьют?
02.07.2018, 15:56
Гость: Белая Русь

Бедненький, потратился весь, извёлся.
02.07.2018, 15:56
Гость: Белая Русь

Ничего себе. Еще и деньги зарабатывают. Если победить на чемпионате, то это на хороший стадион можно заработать.
Все комментарии (6)
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