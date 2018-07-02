Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ‐2018

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Cборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу‐2018. Это стало известно после победы хорватов над датчанами в 1/8 финала ЧМ. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

Дания открыла счет в матче против хорватов на первой минуте. Защитник датчан Матиас Йоргенсен пробил голкипера соперника ударом из пределов штрафной.

Уже на четвертой минуте матче футболистам из Хорватии удалось сравнять счет. Форвард Марио Манджукич точно пробил с угла штрафной.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время голов забито не было. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты.

Ранее подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось счетом 1:1.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. Гол в ворота сборной России записали на защитника Сергея Игнашевича. Сравнять счет удалось форварду Артему Дзюбе. Он реализовал пенальти, назначенный в ворота испанцев за игру рукой защитника Жерара Пике. В серии послематчевых пенальти голкипер россиян Игорь Акинфеев отбил два удара и принес победу сборной России. У испанцев не забили Коке и Яго Аспас.

Это первое поражение для сборной Испании за последние 24 матча. Россия обыграла испанцев впервые в своей истории.