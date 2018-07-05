Нигерийский болельщик попросил политическое убежище в России

14:47

Футбольный болельщик из Нигерии попросил в России политическое убежище, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении ему убежища в РФ. По его словам, он опасается за свою жизнь по возвращении домой. Мужчина рассказал, что ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных.

«Причиной своего преследования на родине мужчина назвал участие в антиправительственных акциях», - приводит агентство слова своего источника.

Нигерийский гражданин прибыл в Россию как болельщик на Чемпионат мира по футболу. Решение о предоставлении ему политического убежища в РФ еще не принято.

Сборная Нигерии выступала на групповом этапе ЧМ-2018, однако не добралась до плей-офф, заняв третье место в группе D.