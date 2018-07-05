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Нигерийский болельщик попросил политическое убежище в России

14:47 5.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Футбольный болельщик из Нигерии попросил в России политическое убежище, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении ему убежища в РФ. По его словам, он опасается за свою жизнь по возвращении домой. Мужчина рассказал, что ему поступают угрозы убийством от нигерийских военных.

«Причиной своего преследования на родине мужчина назвал участие в антиправительственных акциях», - приводит агентство слова своего источника.

Нигерийский гражданин прибыл в Россию как болельщик на Чемпионат мира по футболу. Решение о предоставлении ему политического убежища в РФ еще не принято.

Сборная Нигерии выступала на групповом этапе ЧМ-2018, однако не добралась до плей-офф, заняв третье место в группе D. 

Темы: Россия, Нигерия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 21:44
Гость: Катапуся

Поменял шило на мыло.
05.07.2018, 20:55
Гость: Ха-ха-ха!

К Грудинину его, на плантацию.
05.07.2018, 18:29
Гость: Махмут

Он думает, что у нас всегда так жарко, как в Нигерии. Запереть на часок в холодильнике. Если не передумает - принять.
Все комментарии (11)
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