В полуфинал ЧМ-2018 вышли сборные команды Францим и Бельгии

23:12

Путевку в 1/2 чемпионата мира-2018 в России сегодня завоевали футболисты сборных команд Франции и Бельгии.

Команда Франции одержала победу над Уругваем со счетом 2:0. Встреча проходила в Нижнем Новгороде На трибунах присутствовали 43 319 зрителей, сообщает "Интерфакс".

На 40-й минуте французский защитник Рафаэль Варан, пробив мяч головой, вывел свою команду вперед. А во втором тайме на 61-й минуте форвард сборной Франции Антуан Гризманн сделал счет 2:0.

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Бразилии со счётом 2:1. Встреча проходила в Казани.

На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брёйне увеличил преимущество бельгийцев.

Бразильцы отыграли один мяч после точного удара Ренато Аугусто на 76-ой минуте.

Таким образом, Бельгия и Франция вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата.