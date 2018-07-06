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Россия призвала отказаться от спортивных мероприятий в США

07:50 6.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия предлагает международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в США из-за визовой политики Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

По ее словам, невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, — "это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту".

Как отметила Захарова, если такие шаги будут повторяться, то они приведут к изоляции США, в том числе в спортивном мире.

"Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими", — рассказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что нельзя потакать государству, которое смешивает спорт и политику.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 16:17
Гость: Chateauneuf du Pap

Напугали ежа голой попой.
06.07.2018, 12:19
Гость: Ви..

... наверно Славик Ковтун! Тема-то о спорте, а вы про бузину в огороде, и про дядьку киевского.
06.07.2018, 12:13
Гость: Кеша

Ну и к чему эта бредятина??? Выпил, старче, так пойди похмелись!
Все комментарии (11)
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