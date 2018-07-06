Россия призвала отказаться от спортивных мероприятий в США

07:50

Россия предлагает международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в США из-за визовой политики Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

По ее словам, невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, — "это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту".

Как отметила Захарова, если такие шаги будут повторяться, то они приведут к изоляции США, в том числе в спортивном мире.

"Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими", — рассказала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что нельзя потакать государству, которое смешивает спорт и политику.