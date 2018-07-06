Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча с Хорватией

20:15

Власти Москвы объявили о закрытии после 23:00 7 июля для движения автомобильного транспорта нескольких улиц в центре столицы.

После матча сборных России и Хорватии, победитель которого пройдет в полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года, сразу несколько улиц станут пешеходными, чтобы болельщикам было где отпраздновать победу своей команды.

«Нельзя будет проехать по улицам: Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Б. Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка», — пояснили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В ЦОДД обратились к водителям с просьбой заранее выбирать пути объезда и предупредили, что возможны и дополнительные ограничения движения сотрудниками ГИБДД.

Поединок сборных России и Хорватии начнется в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск.