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Улицы в центре Москвы станут пешеходными после матча с Хорватией

20:15 6.07.2018
Тверская улица. Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Москвы объявили о закрытии после 23:00 7 июля для движения автомобильного транспорта нескольких улиц в центре столицы.

После матча сборных России и Хорватии, победитель которого пройдет в полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года, сразу несколько улиц станут пешеходными, чтобы болельщикам было где отпраздновать победу своей команды.

«Нельзя будет проехать по улицам: Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Б. Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка», — пояснили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В ЦОДД обратились к водителям с просьбой заранее выбирать пути объезда и предупредили, что возможны и дополнительные ограничения движения сотрудниками ГИБДД.

Поединок сборных России и Хорватии начнется в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск.

Темы: Москва, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 21:59
Гость: Крутой гостье

Это что, для затравки тролли пишут такую фигню? Не интересно. Причём прямая бездоказательная клевета, за которую в цивилизованных странах вычислили бы и вкатали по полной. Задача ГИБДД - обеспечить порядок в любой ситуации, выиграют хорваты или проиграют. Перекроют улицы при любом исходе. Это азы управления и организации любого мероприятия, "студентка"!
06.07.2018, 21:20
Гость: Гость

А что, Вова, тебе нужно себя уже аж настолько подставлять. Что у сборной Хорватии столько болельщиков в Москве, что для них нужно перекрывать чуть ли не весь центр? Это же нищая страна - там приедет всего кучка фанатов. Ну конечно, если учитывать, что победит Россия, тогда да - даже пол-Москвы мало будет перекрыть. Видно ты, Вова, уверен в своей победе. У нас тут и так уже вовсю ругают испанскую команду, что она так дешево продалась. В смысле, если даже богатых испанцев купить не составило большого труда, то нищие хорваты вообще будут стоить копейки. Да, лично я не верю, что очень плохая команда вдруг на пустом месте становиться чемпионом - так не бывает. Вернее бывает, но в порядке исключения. К примеру, я, как профессионал, никакой, работник - еще хуже, и все от того, что мне лень лишний раз хоть немного напрячься. Я буду делать все, чтобы себя особо не перетруждать - потому что мне это не интересно. Мне вообще работать не интересно, да и желания, если честно особого нет. У меня есть занятия и поинтереснее, чем забивать свою голову всякой ерундой. Но несмотря на все это - даже не имея элементарных знаний и опыта, я способна решить почти любую сложную задачу, причем я могу даже сама не понимать, как это у меня получилось. Смешно правда - смотреть кино и заодно решить задачку, которую никто на курсе так и не смог решить. А потом даже не понимать, как это я сделала. Я вот думаю, если бы я хоть немного что-то делала, какой бы был тогда результат - я уже и так сама себя боюсь..
06.07.2018, 20:53
Гость: Русский

...абсолютно правильно! ГУЛЯТЬ БУДЕМ! Мой прогноз : Сб. России победит сб.Хорватии с разницей в один мяч.
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