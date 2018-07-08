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Россия по пенальти проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018

00:42 8.07.2018

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу. Российские футболисты уступили сборной Хорватии в серии пенальти. На ЧМ-2018 российская команда показала лучший результат в истории.

Фото со страницы сборной России по футболу в twitter

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти хорваты победили 4:3.

С самого начала матча сборная Хорватии получила преимущество во владении мячом, хозяева же играли на контратаках. Хорваты атаковали чаще, однако счет открыла сборная России. На 30-й минуте в контратаке Артем Дзюба и Денис Черышев сыграли в стенку, и полузащитник «Вильярреала», не входя в штрафную, с левой отправил мяч в девятку ворот Даниэла Субашича.

Хорваты отыгрались менее чем через десять минут. Марио Манджукич прошел по левому флангу, атаковать его никто не стал, и форвард навесил во вратарскую на Андрея Крамарича. Того должен был держать Федор Кудряшов, но он посчитал, что пас пойдет на дальнюю штангу, ушел туда и своего оппонента упустил. Крамарич с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Первый тайм закончился со счетом 1:1, а в начале второго хорваты едва не вышли вперед. После ошибки Акинфеева ворота остались пустыми, но Перишич не смог пробить точно — мяч попал в штангу.

Хорваты вышли вперед на 101-й минуте. После подачи углового Модричем Игнашевич остался один против Манджукича и Виды, и последний пробил головой в угол с близкого расстояния.

До конца матча оставалось всего пять минут, когда сборная России отыгралась. Йосип Пиварич сыграл рукой у угла штрафной, и арбитр остановил игру. Алан Дзагоев с этого штрафного навесил к воротам, Марио Фернандес сыграл на опережение и отправил мяч в угол. 

Второй матч сборной России подряд в плей-офф ЧМ-2018 завершился вничью в основное и дополнительное время, и победителя определила серия пенальти. 

В составе сборной России пенальти не смогли забить Федор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов свой удар не смог реализовать Матео Ковачич. Акинфеев был близок к тому, чтобы отразить и удар Модрича, но от его рук мяч попал в штангу и отлетел в ворота.

В полуфинале хорваты сыграют против сборной Англии. Англичане в своем четвертьфинале обыграли Швецию со счетом 2:0. Матч состоится 11 июля в Москве.

Сборная России на ЧМ-2018 показала лучший результат в истории. Ранее команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф первенства, напоминает РБК. 


 

Темы: Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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08.07.2018, 11:43
Гость: а

Гость: Зоя
Языческие игрища в Петровский пост - вот что такое этот мундиаль.
Уж не говоря о завуалированной цели этих игрищ - отвлечь людей от страшного надругательства над нашим народом - повышения пенсионного возраста.
Но вакханалия, вроде, закончилась - проиграли.
08.07.2018, 11:27
Гость: "Тьфу на вас ещё раз"

Надо самому спортом заниматься, а не требовать зрелищ
08.07.2018, 11:22
Гость: И что интересно:

все из ЕС
Все комментарии (44)
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