Почему ФИФА закрывает глаза на оскорбительные выходки хорватов?

Мирный и спокойный чемпионат мира-2018 был омрачен неадекватными выходками его участников. ВИДЕО

Перед чемпионатом мира неоднократно говорилось о возможных провокациях и даже срыве мундиаля. Ожидалось наступление ВСУ в Донбассе, отказ некоторых сборных приехать в Россию, бойкот со стороны глав государств и тд.

Но ничего этого не случилось, а единственная имевшая место быть провокация или глупость неожиданно пришла из… стана хорватской сборной.



Домагой Вида. Фото с сайта Football.ua

Защитник Домагой Вида после победы его команды над сборной России зачем-то присоседил к победе Украину и киевское «Динамо». Вместе с членом тренерского штаба Огненном Вуковичем Вида засветился на видео, где произнес «Слава Украине» и упомянул свой бывший клуб – киевское «Динамо».

Накануне чемпионата ФИФА попросило игроков и членов сборных воздержаться от любых политических высказываний и акций, способных спровоцировать скандал и вызвать напряженность. Однако дуракам и провокаторам, как известно, законы не писаны.

Так, в матче сборных Швейцарии и Сербии игроки швейцарской команды албанского происхождения оскорбили сербов националистическими жестами, более того, на экипировке футболистов была нанесена албанская символика, к Швейцарии не имеющая никакого отношения.

Самое удивительное, но ФИФА очень сдержанно отреагировала на подобные выходки, лишь пожурив швейцарских албанцев. Хотя налицо было оскорбление по национальному признаку.

Та же самая участь постигла и Домагоя Виду, которого также лишь пожурили, хотя ФИФА имела полное право дисквалифицировать игрока за нарушение правил проведения чемпионата.

Виде этого показалось мало и через два дня после первого видео появилось ещё одно, на этот раз к фразе «Слава Украине» добавилась ещё одна – «Белград гори».

Это уже ни в какие ворота не лезет, потому что ничего подобного на мундиалях не было за всю их историю. Даже во времена непростых отношений между Англией и Аргентиной после Фолклендской войны такой необузданный человек, как Диего Марадона, и тот не позволял себе подобных высказываний, если не считать таковыми упоминание о «руке Бога» в контексте известного скандального гола.

Однако хорват Вида, вообще не имеющий никакого отношения к российско-украинским отношениям, не просто продемонстрировал свою позицию по данной проблеме, но и попутно оскорбил другого участника чемпионата – Сербию.

Есть и ещё один момент – чисто человеческий. Это каким же подонком надо быть, чтобы так паскудно гадить в гостях? Россия всё сделала для того, чтобы провести чемпионат на высочайшем уровне, создала идеальные условия для команд-участниц и болельщиков, в том числе хорватских.

Кстати, к хорватам у нас вообще благожелательное отношение, ведь мы не забыли, как хорватская сборная помогла нам попасть на Евро-2008, да и к славянским сборным и болельщикам у нас всегда хорошо относятся. Да, мы проиграли хорватам, но это спорт, это футбол, это чемпионат мира, где есть и всегда будут проигравшие и победители.

Однозначно, относиться к хорватам у нас из-за поражения хуже не стали. Более того, многие пожелали им удачных выступлений в оставшихся матчах. Но тут зачем-то вылез Вида со своими неадекватными фразами, которые грозят перерасти в серьезный скандал.

По той простой причине, что нигде, ни в одной стране мира очень не любят, когда подобное хамство, да ещё с душком сознательной провокации, устраивают дорогие гости. Для которых хозяева чуть не в лепешку расшиблись, стараясь сделать пребывание в гостях максимально приятным и комфортным. И тут такой плевок в душу…

Конечно, в любом стаде найдется паршивая овца, и в любом коллективе отыщется неадекват. Но дело в том, что помимо Виды на первом видео был член тренерского штаба Вукоевич, а на втором – бывший игрок московского ЦСКА и также член тренерского штаба сборной Хорватии Ивица Олич. Правда, в отличие от Вукоевича, Олич, которого до сих пор армейские болельщики считают чуть ли не родным, ничего крамольного не говорил, но и не дистанцировался от Виды.

Судя по всему, подобные разговоры и оскорбления в расположении хорватской сборной являются чем-то обыденным. Как говорится, дело личное, говорите о чем хотите за закрытыми дверями, но после того, как оба видео утекли из расположения сборной в Сеть и их увидели сотни тысяч человек, ФИФА надо принимать какие-то меры. А может уже и не ФИФА, а нашим властям.

Россия – страна гостеприимная, но всему есть свой предел. Вида, конечно, может хоть татуировку «Слава Украине» сделать на своем плоском лбу – каждый сходит с ума по своему, но оскорблять наших гостей сербов не позволено никому. Как и всех других гостей.

Если уж ФИФА закрывает на подобные вещи глаза и допускает подобные выходки, то нам-то зачем оставаться в роли оплеванных терпил? Само собой, скандал накануне полуфинала и финала чемпионата никому не нужен, но инициатором его выступила не российская сторона, а хорватский отморозок, при поддержке члена тренерского штаба.

Именно на Виде и только на нем лежит вина за то, что идеальная организация и проведение мундиаля оказались омрачены подобным эпизодом. Россия сделала всё и даже больше, чтобы футбольный праздник удался и чтобы тысячи болельщиков со всего мира ощутили себя в России, как дома, но на каждый поганый роток не накинешь платок…

Как бы то ни было, но если ФИФА не пресечет эту провокацию, то подобные инциденты не исключены и в дальнейшем. Какой смысл делать громкие заявления накануне каждого матча, осуждающие расизм, если свои взгляды откровенно пропагандируют некоторые футболисты?

Сегодня «Белград гори», завтра «Смерть москалям», а послезавтра что? Вида выйдет на поле с цитатами из «Майн Кампф» на майке?

В общем, такой футбол нам не нужен. Когда отдельные игроки нарушают не только требования ФИФА, но и оскорбляют других участников и попутно плюют на гостеприимство хозяев, то таким на футбольном празднике не место.

ФИФА без промедления должна в таких случаях не жевать сопли, а запускать процедуру, защищающую любой проводящийся под её эгидой турнир от подобных товарищей.

И неважно, дурачок ли Вида с рождения или только недавно повредился умом, неважно, специально он ляпнул такое или просто с пивом перебрал, неважно даже, провокатор он или нет – из-за одного придурка не должны страдать тысячи людей, влюбленных в футбол. И заплатившие немало денег, чтобы побывать на великом спортивном празднике.

Спорт вне политики – этим сказано всё, и точка. Это закон. А любой, кто нарушит этот закон, должен немедленно нести наказание.