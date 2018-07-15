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Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу 2018 года

20:17 15.07.2018
Фото с сайта fifa.com
Фото с сайта fifa.com
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Сборная Франции одержала победу над хорватами со счетом 4:2 в финале чемпионата мира по футболу 2018 года и стала победителем турнира.

Матч состоялся на стадионе «Лужники». Французы вышли вперед на 18-й минуте благодаря автоголу нападающего соперника Марио Манджукича. На 28-й минуте полузащитник хорватов Иван Перишич сравнял счет. На 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн.

Во втором тайме преимущество сборной Франции увеличили хавбек Поль Погба (59-я минута) и нападающий Килиан Мбаппе (65-я минута). На 69-й минуте Манджукич сократил отставание сборной Хорватии.

Сборная Франции во второй раз выиграла мундиаль. До этого команда побеждала на турнире 1998 года во Франции.

Фото с сайта fifa.com

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира приняли 11 городов. Первая и последняя игры мундиаля состоялись в Москве. По итогам первенства президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что радушный прием болельщиков на чемпионате мира по футболу в России изменил оценки многих людей в отношении страны.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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15.07.2018, 23:28
Гость: ///.

Пенальти обломал драйв хорватов.
Разве дают пеналь за такое?
Да и Субашич проворонил легкие мячи.
Вобщем,фортуна победила,не зря Мауриньо сказал после первого тайма-
"Хорваты играют много лучше,но проигрывают,странно,"
15.07.2018, 23:23
Гость: Свои

зонты иметь надо! Усек?!
15.07.2018, 23:11
Гость: Любитель вина

О, какая у вас у вас стадная солидарность. Особенно во вранье.
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