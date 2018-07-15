Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу 2018 года

20:17

Сборная Франции одержала победу над хорватами со счетом 4:2 в финале чемпионата мира по футболу 2018 года и стала победителем турнира.

Матч состоялся на стадионе «Лужники». Французы вышли вперед на 18-й минуте благодаря автоголу нападающего соперника Марио Манджукича. На 28-й минуте полузащитник хорватов Иван Перишич сравнял счет. На 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти, который реализовал форвард Антуан Гризманн.

Во втором тайме преимущество сборной Франции увеличили хавбек Поль Погба (59-я минута) и нападающий Килиан Мбаппе (65-я минута). На 69-й минуте Манджукич сократил отставание сборной Хорватии.

Сборная Франции во второй раз выиграла мундиаль. До этого команда побеждала на турнире 1998 года во Франции.

Фото с сайта fifa.com

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира приняли 11 городов. Первая и последняя игры мундиаля состоялись в Москве. По итогам первенства президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что радушный прием болельщиков на чемпионате мира по футболу в России изменил оценки многих людей в отношении страны.