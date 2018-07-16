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Лучший молодой игрок ЧМ‐2018 отправил свой гонорар больным детям

14:40 16.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Нападающий сборной Франции 19‐летний Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком ЧМ‐2018, отказался от своего гонорара, заработанного в составе национальной сборной в ходе чемпионата мира. Более полумиллиона долларов будут отправлены на благотворительность, указано в Twitter‐аккаунте FourFourTweet.

«Килиан Мбаппе пожертвовал весь свой заработок и премии, заработанные в ходе Кубка мира (550 тысяч долларов) на благотворительность. Эти средства позволят провести бесплатное обучение спорту детей-инвалидов», — говорится в сообщении.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Так французская команда стала лучшей футбольной командой планеты. В финальной игре прошедшей в Лужниках Мбаппе стал автором одного из голов. Всего в ходе турнира 19-летний нападающий забил четыре мяча и был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Мбаппе выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Годовая зарплата форварда в клубе составляет 18 миллионов евро.

Темы: Франция, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 18:16
Гость: Время Ч.

Тем не менее деньги для больных детей у нас регулярно собираются и детей лечат, а суммы там немалые.
16.07.2018, 15:04
Гость: олег

Ну во Франции это реально. А у нас во-первых игроки с душком - своего не отдадут, поскольку в голове только тачки, девки, кабаки, а во-вторых деньги бы тут же украли, и на офшоры!, и на офшоры!!
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