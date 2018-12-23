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WADA не смогла получить допинг-пробы из российской лаборатории

21:28 23.12.2018
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)  не получили доступа к электронной базе данных с результатами тестирования (LIMS), которая хранится в Московской лаборатории. Международное антидопинговое ведомство заявило о том, что оборудование, которое использовалось в России, не было сертифицировано согласно российскому законодательству, а значит, из него нельзя извлечь необходимые данные.

Если WADA не сможет получить допинг-пробы из российской лаборатории в течение десяти ближайших дней до Нового года, российский спорт окажется в полной изоляции, пишет "Спорт Экспресс".

Выдача экспертам ВАДА оригинала LIMS была основным условием для восстановления нашего антидопингового агентства (РУСАДА). Это случилось еще 20 сентября, и тогда же был установлен жесткий дедлайн: ВАДА должно получить электронные данные до конца 2018 года. Если этого не произойдет, уже ближайший исполком в январе будущего года не только со стопроцентной вероятностью лишит РУСАДА соответствия, но и, скорее всего, поставит вопрос о соответствии страны Кодексу.

В этом случае наши атлеты не смогут выступать на международных соревнованиях ни в одном виде спорта.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 08:28
Гость: stalker

Темная история. С одной стороны, WADA утверждает, что "оборудование, которое использовалось в России, не было сертифицировано согласно российскому законодательству". С другой стороны, перед началом открытия московской лаборатории WADA эта организация сама ее аккредитовала и дала разрешение на осуществление ее деятельности. Таким образом получается, что WADA сама виновата в сложившейся ситуации. Более того, именно ее сотрудники трудились в данной лаборатории, т.к. к числу государственных служащих они не относились и входили в структуру именно
WADA.
24.12.2018, 08:16
Гость: такс

Просто много спортсменов стало размахивать стульями Вот и решили сократить под шумок
24.12.2018, 07:47
Гость: Махмут

Вот и славно. Дано пора. Меня вполне устроят чемпионаты России без норвежских астматиков, американских кобл и заднепроходных чуваков со стразами.
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