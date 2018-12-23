WADA не смогла получить допинг-пробы из российской лаборатории

21:28

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не получили доступа к электронной базе данных с результатами тестирования (LIMS), которая хранится в Московской лаборатории. Международное антидопинговое ведомство заявило о том, что оборудование, которое использовалось в России, не было сертифицировано согласно российскому законодательству, а значит, из него нельзя извлечь необходимые данные.

Если WADA не сможет получить допинг-пробы из российской лаборатории в течение десяти ближайших дней до Нового года, российский спорт окажется в полной изоляции, пишет "Спорт Экспресс".

Выдача экспертам ВАДА оригинала LIMS была основным условием для восстановления нашего антидопингового агентства (РУСАДА). Это случилось еще 20 сентября, и тогда же был установлен жесткий дедлайн: ВАДА должно получить электронные данные до конца 2018 года. Если этого не произойдет, уже ближайший исполком в январе будущего года не только со стопроцентной вероятностью лишит РУСАДА соответствия, но и, скорее всего, поставит вопрос о соответствии страны Кодексу.

В этом случае наши атлеты не смогут выступать на международных соревнованиях ни в одном виде спорта.