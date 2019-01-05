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Молодежная сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале ЧМ

12:20 5.01.2019
Стоп-кадр из видео игры
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Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в Ванкувере в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американских хоккеистов. В их составе отличились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, в составе россиян – Григорий Денисенко.

На восьмой минуте первого периода арбитры матча отменили заброшенную шайбу российской команды, которая влетела в ворота от конька Никиты Шашкова.

Григорий Денисенко  после игры был признан лучшим хоккеистом в составе российской команды, сообщает ТАСС. 

Сборная России сыграет в матче за третье место турнира в Канаде. Соперником команды Валерия Брагина станет проигравшая во втором полуфинале команда Швейцарии, которая уступила сборной Финляндии со счетом 6:1.

Сборная России в восьмой раз в истории сыграет в матче за бронзовые награды молодежных чемпионатов мира, во всех предыдущих играх российская команда неизменно побеждала и занимала третье место. 

Темы: Хоккей в России
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Комментарии читателей
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05.01.2019, 20:25
Гость: АНТУАН

Команда российская очень неплохая и игроки перспективные,будут играть в НХЛ.
Так что за поражение их не стоит винить.Но стоило сборной России хорошо выступить в предыдущих матчах-в российских СМИ начался водопад восхваления и шапкозакидательство.Юные хоккеисты, видимо, поэтому и переоценили свои силы.
05.01.2019, 17:04
Гость: blog2038,.

Какой интересный оборот пера:
.
"Сборная России в восьмой раз в истории сыграет в матче за бронзовые награды молодежных чемпионатов мира, во всех предыдущих играх российская команда неизменно побеждала и занимала третье место."
05.01.2019, 16:54
Гость: сказано давно и правильно

Нам такой хоккей не нужен.
Все комментарии (9)
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