Молодежная сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале ЧМ

12:20

Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в Ванкувере в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американских хоккеистов. В их составе отличились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, в составе россиян – Григорий Денисенко.

На восьмой минуте первого периода арбитры матча отменили заброшенную шайбу российской команды, которая влетела в ворота от конька Никиты Шашкова.

Григорий Денисенко после игры был признан лучшим хоккеистом в составе российской команды, сообщает ТАСС.

Сборная России сыграет в матче за третье место турнира в Канаде. Соперником команды Валерия Брагина станет проигравшая во втором полуфинале команда Швейцарии, которая уступила сборной Финляндии со счетом 6:1.

Сборная России в восьмой раз в истории сыграет в матче за бронзовые награды молодежных чемпионатов мира, во всех предыдущих играх российская команда неизменно побеждала и занимала третье место.