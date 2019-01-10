Эксперты ВАДА приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории

21:00

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории.

"Делегация ВАДА сегодня приступила к работе вместе с группой российских экспертов, привлечены также представители Следственного комитета и сотрудники лаборатории, - рассказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Сейчас идет монтаж оборудования и блока копирования базы данных. Мы обсудили технические и организационные нюансы, все соответствует уголовно-процессуальному кодексу и процедурам ВАДА. Нет сомнений, что все пройдет в нужном русле".

В сентябре прошлого года исполком ВАДА восстановил статус соответствия Российского антидопингового агентства кодексу международной организации, напоминает "Российская газета". Главное условие для сохранения этого статуса - передача ВАДА данных московской лаборатории.