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Эксперты ВАДА приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории

21:00 10.01.2019
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Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории. 

"Делегация ВАДА сегодня приступила к работе вместе с группой российских экспертов, привлечены также представители Следственного комитета и сотрудники лаборатории, - рассказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Сейчас идет монтаж оборудования и блока копирования базы данных. Мы обсудили технические и организационные нюансы, все соответствует уголовно-процессуальному кодексу и процедурам ВАДА. Нет сомнений, что все пройдет в нужном русле".

В сентябре прошлого года исполком ВАДА восстановил статус соответствия Российского антидопингового агентства кодексу международной организации, напоминает "Российская газета". Главное условие для сохранения этого статуса - передача ВАДА данных московской лаборатории.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 09:55
Гость: Хмы

Очередной Иван Александрович Хлестаков со слугой Осипом едет!
11.01.2019, 07:56
Гость: Пронин

Не верю. Еще не было на тему воровства мочи чего-то положительного с гашей стороны. Дибо фуфлыжники опять будут подсовывать муть, либо всплывет такое что снова будем громко смеяться на спортсменами Ордена мочи.
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