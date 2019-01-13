Россияне выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

18:34

Воскресенье стало триумфальным днем для российского биатлона: и мужская, и женская сборные выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Фото со страницы сборной России по биатлону в соцсети

Россиянки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт избежали штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов. Они финишировали с результатом в один час 18 минут 46,3 секунды, сообщает "Р-Спорт".

Второе место заняла команда Германии (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс и Дениз Херрман, 2 штрафных круга и 10 дополнительных патронов), проигравшая россиянкам 33,5 секунды, замкнула тройку призеров сборная Чехии (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова, 1+6, отставание — 36,7 секунды).

Позднее в Оберхофе состоялась мужская эстафетная гонка, в которой наша команда также заняла первое место.

Фото со страницы сборной России по биатлону в соцсети

Российская сборная, в составе которой выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 54,3 секунды. На ее счету шесть неточных выстрелов, пишет "Интерфакс".

Второе место заняла сборная Франции, допустившая шесть промахов. Французские биатлонисты совершили восемь промахов и заработали один круг штрафа. Отставание от сборной России составило 1 минуту 1,1 секунды.

В тройку лучших вошла сборная Австрии, отставшая от российской команды на 2 минуты 18,6 секунды. У нее семь промахов и один штрафной круг.