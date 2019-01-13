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Россияне выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

18:34 13.01.2019

Воскресенье стало триумфальным днем для российского биатлона: и мужская, и женская сборные выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Фото со страницы сборной России по биатлону в соцсети

Россиянки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт избежали штрафных кругов и использовали восемь дополнительных патронов. Они финишировали с результатом в один час 18 минут 46,3 секунды, сообщает "Р-Спорт".

Второе место заняла команда Германии (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс и Дениз Херрман, 2 штрафных круга и 10 дополнительных патронов), проигравшая россиянкам 33,5 секунды, замкнула тройку призеров сборная Чехии (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова и Ева Пускарчикова, 1+6, отставание — 36,7 секунды).

Позднее в Оберхофе состоялась мужская эстафетная гонка, в которой наша команда также заняла первое место.  

Фото со страницы сборной России по биатлону в соцсети

Российская сборная, в составе которой выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 54,3 секунды. На ее счету шесть неточных выстрелов, пишет "Интерфакс".

Второе место заняла сборная Франции, допустившая шесть промахов. Французские биатлонисты совершили восемь промахов и заработали один круг штрафа. Отставание от сборной России составило 1 минуту 1,1 секунды.

В тройку лучших вошла сборная Австрии, отставшая от российской команды на 2 минуты 18,6 секунды. У нее семь промахов и один штрафной круг.

Темы: Биатлон в России и в мире, Выдающиеся спортсмены в России, Кубок мира по биатлону
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 22:43
Гость: АгентСмит

Ну ждём истерику...
13.01.2019, 22:00
Гость: Ник16

Ну надо же, какое событие вселенского масштаба, без знания о нём мы прожить не могли. Выиграли, проиграли, а тарифы на ЖКХ, бензин всё растут и растут.
А представим себе, хоть на минуту, что тарифы на всё будут падать от количество золотых медалей, так мы бы спортсменов всем народом носили на руках - так нет же, никакой связи между этими событиями нет и не будет. Так что от информации о той или иной победе в спорте никакой пользы.
13.01.2019, 20:01
Гость: И пусть

фуркады плачут.
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