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Более 5 тысяч болельщиков ЧМ-2018 до сих пор остаются в России нелегально

18:57 25.01.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, находятся в стране незаконно. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

"В период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тыс. иностранных граждан. В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тыс., но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тыс. Мы проводим мероприятия направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены", - приводит его слова ТАСС.

Безвизовый въезд в РФ для иностранных посетителей матчей чемпионата мира по футболу завершился 31 декабря прошлого года. Иностранцы, не покинувшие территорию России в установленный законом срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что влечет за собой привлечение к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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26.01.2019, 05:28
Гость: Берег Далекий

Приезжал в Россию по карте болельщика. Купил билет на одну игру. Очень удобно : никаких гребаных регистраций. Приезжал бы каждый год в таком режиме. Нормальное оформление Российской визы все таки такое хлопотное дело, что перехочется ехать пока её получишь. Да и ещё родственников надо напрягать , что бы они бегали подписывали частное приглашение . Приедешь по визе и надо идти в полицию становиться на учёт. Ей богу как какие -то заключённые на утренней перекличке. Самое интересное , что карточку болельщика сделали через интернет, и прислали очень быстро. Вот если бы так визы выдавали. Я уже не говорю о Российском паспорте, думу просто глючит на законе о гражданстве. Постоянно какие -то поправки принимают , а ничего не меняется. Русскому рождённому в России не так то просто удовлетворить все пожелания закона.
26.01.2019, 04:06
Гость: Ray Bloom

Административное выдворение это не наказание, а вот плётка это - да.
26.01.2019, 00:02
Гость: Европеец

Точно эти все - американцы, голландцы, австралийцы или Бриты.
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