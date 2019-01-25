Более 5 тысяч болельщиков ЧМ-2018 до сих пор остаются в России нелегально

18:57

Более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу по паспорту болельщика, находятся в стране незаконно. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин.

"В период проведения чемпионата мира в 2018 году по специализированной карте зрителя в РФ въехало 650 тыс. иностранных граждан. В основном все они были законопослушны и своевременно покинули страну. На 31 декабря прошлого года граждан, которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тыс., но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тыс. Мы проводим мероприятия направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены", - приводит его слова ТАСС.

Безвизовый въезд в РФ для иностранных посетителей матчей чемпионата мира по футболу завершился 31 декабря прошлого года. Иностранцы, не покинувшие территорию России в установленный законом срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что влечет за собой привлечение к административной ответственности, в том числе назначение наказания в виде административного выдворения.