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Погребняк: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

14:55 17.03.2019
Павел Погребняк. Фото с личной страницы в соцсети

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к выступлениям натурализованных игроков за сборную России.

«Отрицательно отношусь к тому, что за сборную России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», - сказал он в интервью КП.

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда «Урала».

«Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame (в переводе с английского - равная игра). Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. РФС, несомненно, в ближайшее время рассмотрит этот вопрос и примет решение», - цитирует  Баранова «Чемпионат».

Баранов отметил, что по регламенту комитета по этике РФС возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации Погребняка.

Темы: Футбол в России, Российский футбольный союз (РФС)
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 21:17
Гость: Погребняк, говорите?

Забыл даже, когда Паша-Дерево в последний раз забивал. Болтать конечно, это не мячи гонять. Если чернокожий играет в несколько раз лучше Павлика, то почему бы ему и не играть?
17.03.2019, 20:41
Гость: Пора

Прикрыть эту лавочку и не позориться...
17.03.2019, 20:37
Гость: Зоя

Согласна с Погребняком.
Правильно, Павел!
В России много своих талантливых спортсменов.
Нужно им всячески помогать и они будут достойно защищать спортивную честь России. Российскую сборную должны представлять коренные россияне.
Не надо нам караван-сарая а ля Европа!
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