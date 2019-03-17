Погребняк: «Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России»

14:55

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к выступлениям натурализованных игроков за сборную России.

«Отрицательно отношусь к тому, что за сборную России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», - сказал он в интервью КП.

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда «Урала».

«Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame (в переводе с английского - равная игра). Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. РФС, несомненно, в ближайшее время рассмотрит этот вопрос и примет решение», - цитирует Баранова «Чемпионат».

Баранов отметил, что по регламенту комитета по этике РФС возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации Погребняка.