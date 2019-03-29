Фигурист Максим Траньков заявил об уходе с поста главного тренера

19:23

Одной из главных неожиданностей этих дней стал уход Максима Транькова с поста главного тренера спортивной пары Евгения Тарасова — Александр Морозов, завоевавшей в Сайтаме серебро.

Он подчеркнул, что их дальнейшее сотрудничество будет зависеть от самих спортсменов, однако на данный момент он не готов брать на себя столь большую ответственность.

«Мы договаривались с ребятами на один сезон. Что мог дать, я дал. Но главным тренером больше не буду, не по Сеньке шапка — всё-таки это первая пара страны. Готов всячески помогать, быть вторым тренером, консультантом, но не главным», — рассказал Траньков в эфире «Матч ТВ».