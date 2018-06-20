Уход за зоной декольте на фоне лета

Это одна из самых проблемных и рано начинающих стареть областей тела

По непонятным причинам многие женщины почему-то больше времени уделяют уходу за кожей лица. Руки, часто привлекающие к себе внимание, тоже не остаются без косметических процедур. Зона же декольте нередко упускается из виду. А ведь следить за ней не менее важно!

Декольте – французское слово, которое происходит от Décolleté, обозначающего глубокий вырез в одежде. Пока ещё не закончилась летняя пора, в которую так хочется носить всевозможные платья с вырезами, глубокими и не очень, просто необходимо позаботиться о том, чтобы кожа зоны декольте была гладкой и здоровой. Конечно же, в интересах любой женщины сохранить как можно дольше форму груди. Для груди и зоны декольте существует два пути поддержания молодости и красоты, а точнее, две ветви. Первая – это косметический уход, вторая – зарядка и тонус мышц.

Крема, массаж, щепотка соли...

Следить за кожей зоны декольте нужно тщательно, это один из участков тела, где мал подкожный жировой слой и питания клеткам не всегда достаточно – именно поэтому так быстро появляются морщинки. Косметическая промышленность выпускает немало кремов для этой зоны, главное – правильно их применять. Также в качестве ежедневного ухода хорош водный массаж. Это всего лишь 5-7 минут направленной струи душа по массажным линиям – от центра груди к плечам. Можно точно такой же массаж делать руками, но в этом случае микромассажа, который обеспечивает струя воды, увы, не будет. Если есть время – можно протирать кожу кубиками льда, а если есть возможность, то можно специально заморозить для этих целей молоко или экстракт ромашки.

После таких процедур лучше не вытираться интенсивно полотенцем, а использовать промокательные движения, чтобы не травмировать тонкую кожу. Если на груди и декольте есть сыпь или кожа неровная, проблемная, то вам будут полезны ванны из морской соли. В качестве экспресс-метода можно ополоснуть грудь и спину водой с солью в пропорции 4 ложки на 1 литр.

Раз в неделю стоит обрабатывать зону декольте скрабом, после чего наносить питательную маску. Для повседневного использования подойдёт крем с экстрактами трав и коллагеном. Крем, кстати, тоже важно наносить по массажным линиям – от центра к плечам, а в случае с кожей шеи – снизу вверх. Принимая душ или ванну, чтобы аккуратно отшелушивать кожу и не травмировать её, лучше использовать махровую рукавичку или очень мягкую мочалку.

И конечно, не забывайте пользоваться УФ-защитным кремом на открытом солнце – тонкая кожа зоны декольте быстро стареет от солнечных лучей.

Бабушкин метод

Народная медицина рекомендует в качестве маски для груди использовать такую смесь:100 граммов жирной сметаны, 1 чайную ложку водки, половину лимона и свежий огурец. Cмесь следует держать в холодильнике, тогда она сохранится еще некоторое время и прослужит хорошим питательным кремом.

Косметология вам поможет

Если так получилось, что одной косметики для кожи зоны декольте мало, а результат хочется видеть наилучший, в качестве радикальной косметической процедуры можно попробовать мезотерапию. Но инъекции со специальными препаратами, питающими кожу, многих отпугивают самой методикой. В этом случае в качестве альтернативы следует поискать в клиниках услугу безоперационной мезотерапии. При такой процедуре те же самые вещества питают кожу с использованием кислорода – коллаген буквально «вбивается» в нее, что какое-то время способствует улучшению внешнего вида.

Зарядка для груди

Что же касается физических упражнений, то для упругости груди подойдут любые упражнения, сходные с жимом лёжа и отжиманиями, женский вариант – отжимание от шведской стенки и просто от стенки. Или, например, можно делать несложное упражнение, на которое найдётся 5 минут времени при любых обстоятельствах: локти в стороны, руки сцепить в замок перед грудью и с усилием пытаться их тянуть в разные стороны, попеременно, наоборот, сжимая, как будто вы хотите что-то раздавить в ладонях. Это упражнение развивает мышцы, поддерживающие грудь и даёт хорошую нагрузку.

Очень важно для груди правильно подобрать бюстгальтер – не стоит гнаться за правильностью формы, и утягивать грудь в размерах, покупая бельё на размер меньше. Это не полезно, так как пережатые сосуды в будущем могут стать причиной множества проблем. А чтобы быть уверенной в своём здоровье, раз в год стоит обязательно посещать маммолога.