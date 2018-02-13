Игорь Моисеев: в балет по амнистии

В свое время опального танцора, а впоследствии знаменитого на весь мир Игоря Моисеева в Большой театр вернул сам Луначарский

Он играл в бильярд с Маяковским, увел невесту у сына маршала Конева и 18 раз отказался вступить в компартию. В 24 года ставил спектакли в Большом театре, в 31 – организовал свой танцевальный коллектив.

В 1955 году после выступления его ансамбля в Париже француженки надели сапоги и шапки а-ля кубанские казаки, а его танцевальные композиции «Испанская баллада» и «Арагонская хота» в Испании наградили орденом.

Его мини-спектакли никогда не имели ничего общего с ура-патриотическими музыкальными выступлениями, спекулирующими на народной задушевности. Вероятно, именно в этом заключался главный секрет успеха Моисеева.

От Парижа до Диканьки

Игорь Александрович Моисеев родился 21 января 1906 года в Киеве. Его отец, Александр Михайлович, принадлежал к обедневшему дворянскому роду и был правоведом, окончившим философский факультет в немецком городе Гейдельберге. Свою будущую жену он встретил в Париже. Наполовину француженка, наполовину румынка, она была модисткой. Вскоре после знакомства пара уехала в Россию: у отца Александра Михайловича была адвокатская практика в Киеве. Когда Моисееву было пять лет, отец попал под следствие за крамольные высказывания. Мать тут же отвезла мальчика в Париж, отдала в пансион, а сама отправилась вызволять мужа. Игорь Моисеев был самым младшим из воспитанников и постоянно терпел издевательства со стороны старших детей, а воспитатели были к нему особенно строги. Но вскоре отец освободился, и жизнь пошла своим чередом. В восемь лет Игорь впервые проехал с тетками по Полтавской губернии, и именно с этой поездкой связаны его первые впечатления о ярмарочных народных танцах в Диканьке и Сорочинцах. «Это было какое-то неосознанное тяготение. Но я ощущаю его всю жизнь», – говорил впоследствии он.

В 1915 году вместо запланированного отъезда в Париж семья переехала в Москву – начавшаяся война закрыла границы и тем самым подарила России великого хореографа.

Игорь Моисеев

Бунт в Большом театре

В балет Игорь Моисеев попал случайно: 14-летнего подростка в студию бывшей балерины Большого театра Веры Мосоловой привел отец, чтобы отвлечь от дурного влияния улицы. Потом Мосолова перевела юношу в хореографическую школу при Большом театре, откуда он перешел в кордебалет Большого. Вскоре его заметил балетмейстер Касьян Голейзовский и дал главную партию в балете «Теодолинда». Однако Голейзовского обвинили в модернистских экспериментах. За балетмейстера вступились молодые танцоры, в том числе и Моисеев. Бунтовщиков изгнали из театра, но в дело вмешался сам А. В. Луначарский. По воспоминаниям Моисеева, у них состоялся такой разговор:

– За что вас выгнали из театра? – спросил его нарком.

– Да за то, что мы написали письмо в защиту Голейзовского.

– С вами неправильно поступили. Завтра приходите в театр, вы будете восстановлены!

Так и произошло, однако еще целый год Моисееву не давали ролей. Но личное знакомство с Луначарским сделало его гостем знаменитых «четвергов» у наркома просвещения, которые посещали поэт Владимир Маяковский, французский писатель Анри Барбюс, актер и режиссер Александр Таиров. Опала завершилась неожиданно: прима Большого театра Екатерина Гельцер осталась без партнера, и нужно было срочно искать замену. Ее выбор пал на Игоря Моисеева, и артист был амнистирован. Вскоре ему было предложено принять участие в постановках как режиссеру.

Ансамбль Игоря Моисеева

В 1930 году Моисеев поставил свой первый балетный номер на сцене Большого, на сцене ГАБТ осуществил постановку танцев в операх «Турандот», «Демон», «Кармен» и поставил балеты «Футболист», «Саламбо», «Три толстяка». Но они не задержались в репертуаре: в те времена эксперименты на сцене не приветствовались.

В 1937 году Платон Керженцев, новый глава Комитета по делам искусств, заинтересовался делами Большого и попросил кого-нибудь из артистов сделать доклад о проблемах балета. Несмотря на то, что Керженцев не смог повлиять на руководство театра, он предложил Моисееву создать свой собственный ансамбль народного танца. Балетмейстер написал письмо в правительство, и на конверте появилась резолюция Молотова: «Идея хороша, пусть автор ее реализует». Первая репетиция дебютной программы единственного в мире профессионального ансамбля народного танца состоялась 10 февраля 1937 года.

Игорь Моисеев © РИА Новости, Владимир Вяткин

Под крылом у вождя

Во время вынужденного бездействия Моисеев хватался за любую работу. Однажды учащиеся физкультурного техникума попросили поставить им выступление для физкультурного парада на Красной площади. Организованное им выступление продлилось всего семь минут, но успех был колоссальный, и техникум наградили.

Накануне следующего парада Моисееву позвонил секретарь ЦК ВЛКСМ и сказал: «Товарищ Сталин интересовался, почему институт физкультуры имени Сталина уже третий год не получает наград за свои выступления. Ему ответили, что первое место присудили техникуму. Он спросил, кто готовил номер. Когда назвали вашу фамилию, товарищ Сталин сказал: «Пусть он сделает и для института».

Однажды Моисеева срочно вызвали из гастролей, а на вокзале его встретили энкавэдэшники. Сердце упало от нехорошего предчувствия… Но в кабинете на Лубянке Игорю Александровичу сказали: «Не волнуйтесь, товарищ Моисеев. Нужно подготовить композицию для бериевского «Динамо». Так Игорь Моисеев стал первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади.

В 1938 году ансамбль Моисеева пригласили выступить в Кремле, и с тех пор такие приемы стали регулярными. Но у признания была и другая сторона медали. Игорь Александрович рассказывал: «Ситуации были – не дай бог! У моих девчонок была красота, у кремлевских начальников власть. Надо ли объяснять? Поскребышев даже грозил мне кулаком: «Погоди, доберусь я до твоего ансамбля». Но нас спасало то, что Сталин обожал ансамбль, и никто не смел его трогать».

На одном из приемов Сталин неожиданно подошел к Моисееву и спросил: «Как дела?» Маэстро не растерялся и пожаловался, что у ансамбля нет помещения. На другой день Моисееву предложили выбрать для него любое место в городе, и он указал на разрушенное здание театра имени Мейерхольда – то самое, где сейчас находится Концертный зал имени Чайковского. Через три месяца здание было восстановлено.

Ансамбль Игоря Моисеева

Танцевальная дипломатия

Во время войны Ансамбль народного танца гастролировал по Сибири, Забайкалью, Дальнему Востоку, Монголии и собрал около полутора миллионов рублей. На эти деньги построили танк.

В 1943 году по возвращении в Москву хореографу разрешили создать первую в стране профессиональную школу народного танца. С тех пор ее выпускники пополняют не только труппу самого ансамбля, но и все ведущие коллективы России.

Игорь Моисеев объездил Белоруссию, Украину и Кавказ, собирая образцы народных танцев. Но он не просто обрабатывал находки, а многое просто придумывал сам. Практически все народы бывшего СССР обязаны ему своим «танцевальным фольклором». Любовь мастера к эксцентрике и оправданному, а не условному жесту вся вылилась в «Moiseyev ballet», как называли ансамбль по всему миру. После войны коллектив посылали в Финляндию, в Чехословакию, во Францию, в Китай, Индию, на Ближний Восток, да и вообще повсюду, где нужно было сгладить впечатление от советской политики. Хореограф шутил, что из его жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Творчество Моисеева было оценено по достоинству – по количеству государственных и прочих наград ему нет равных.

Игорь Моисеев

Жена и секрет долголетия

Весной 1941 года в коллектив пришла Ирина Чагодаева – красавица с огромными лучистыми глазами. «Нужно было как можно скорее выдать ее замуж, чтобы уберечь от домогательств. Поэтому когда за ней стал ухаживать сын маршала Конева, я был рад», – рассказал много лет спустя Игорь Александрович. Однажды к нему пришел сам маршал Конев и стал расспрашивать: что, мол, за девица такая, достойная ли будет жена для моего сына? И хореограф начал расписывать ее достоинства, как заправская сваха. Но все сложилось иначе, чем предполагалось – Ирина стала супругой маэстро. «Мы вместе уже много лет, без нее я не мыслю своей жизни», – сказал он однажды в интервью.

Игорю Моисееву нередко задавали вопросы о том, что нужно делать, чтобы дожить до таких почтенных лет. Он отвечал: «Во-первых, я много хожу, я вообще спортивный человек. Никогда не пил и артистам не разрешаю. Не курю. Но главное, что работа для меня – смысл жизни и удовольствие, а не просто способ заработать».

Помимо танцев у него было множество увлечений: он собирал марки, увлекался шахматами, играл в бильярд и любил раскладывать пасьянсы. Когда праздновали его столетний юбилей, из ложи Кремлевского дворца отсалютовал шеститысячному залу бокалом шампанского.

Он всегда говорил, что судьба определяется «его Величеством Случаем». «Хозяин», так звали его ученики, до последнего был со своим коллективом. Даже находясь в больнице, он просматривал записи репетиций и давал рекомендации. Хотя талантливых учеников у него было много, второго Игоря Моисеева на свете нет и никогда не будет…

7 ноября 2007 года залпы артиллерийского салюта и гимн России нарушили тишину Новодевичьего кладбища. С такими почестями был похоронен переживший все революции и прочие перепетии XX века выдающийся хореограф, основатель и бессменный руководитель знаменитого на весь мир Ансамбля народного танца.

Фото с сайта moiseyev.ru