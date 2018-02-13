Холод и ваши волосы

С приходом осени и зимы всем нам необходимо больше заботиться не только о коже, но и о волосах

Ведь в этот период многие начинают ощущать их сухость и ломкость. Поэтому появляться на улице без шапки при минусовой температуре, отдавая дань моде, просто неразумно.

Простые правила

Прежде всего, ни в коем случае нельзя выходить на мороз с влажными волосами: от холода начинает ухудшаться кровообращение вследствие спазма сосудов кожи головы, что приводит к выпадению волос. Если температура на улице опускается ниже +5, лучше надеть легкую вязаную шапочку. А уж если она упала до минусовой, не повредит и меховой головной убор.

Если вы, выйдя из теплого помещения без головного убора, сразу же попадаете на мороз, спазм сосудов обеспечен. Поэтому «одевать» голову нужно, еще находясь в помещении.

Следите за тем, чтобы шапка не сдавливала виски и затылок. Ваш головной убор должен обязательно иметь некую «вентиляцию» – хотя бы несколько дырочек спереди и сзади. Тяжелые шапки – помощницы процесса облысения. Кожа головы должна свободно дышать и иметь нормальный теплообмен.

Поэтому выработайте для себя правило: надолго входя в любое закрытое помещение – транспорт, офис, магазины – снимать головной убор и по возможности расчесывать руками. Откажитесь зимой от лишнего «груза»: сложных укладок с муссами, гелями и лаками. По возможности, выбирайте простую стрижку, которую можно быстро привести в порядок.

Смените шампунь… и меню

Очень многие женщины жалуются на то, что зимой из-за шапок даже нормальные волосы приходится мыть чуть ли не каждый день. Поэтому к процессу мытья головы в холодное время года надо подходить со всей ответственностью. Смените привычный шампунь на максимально мягкий, с пометкой «для ежедневного применения». Не пренебрегайте детскими сериями – они самые нейтральные. Важно тщательно смывать остатки шампуня, иначе уже через несколько часов ваши волосы будут выглядеть так, словно вы их и не мыли.

Если голова очень быстро засаливается, возможно, дело здесь вовсе не в шапке. Попробуйте уменьшить в своем рационе потребление углеводов – сладкого, мучного и картофеля. Не отказывайтесь от бальзамов и кондиционеров, ведь зимой нашим волосам нужно особое питание.

Щетка, заколка, бигуди

Пересмотрите свой запас аксессуаров для волос – щетки, заколки, бигуди и так далее. Самыми безопасными являются деревянные гребни, самыми вредными – различные металлические штучки.

Позаботьтесь и о питании волос изнутри – проще говоря, принимайте витаминные комплексы. Наиболее важными считаются витамины А, Е, В, С, а также фолиевая кислота. Выполняя все эти несложные рекомендации, вы сумеете сохранить здоровье ваших волос не только до следующей весны, но и на всю жизнь.

Полезные советы

Для того чтобы ваши волосы оставались красивыми и здоровыми зимой, рекомендуется:

* Не носить слишком тесных головных уборов.

* Ежедневно использовать кондиционер.

* Раз в неделю наносить питательные маски для волос.

* Не выходить на улицу с влажными волосами.

* Как можно реже пользоваться феном с горячей сушкой или плойкой.

* Отказаться от мытья волос под очень горячей водой.

* Если волосы длинные, необходимо уделять особое внимание их кончикам и приобрести специальные средства по уходу за ними.

* Надевать шапку – на морозе кровеносные сосуды головы сужаются, и это может повлечь выпадение волос.

Кстати:

Долой вредную косметику!

Косметикой пользуются все женщины, и это прекрасно. Проблема в том, что в средствах красоты могут содержаться аллергены вне зависимости от марки и качества выбранного продукта.

Cледует знать, что чем менее ароматизирована косметика, тем лучше. Наиболее опасны в этом плане духи и косметика с приятным пряным запахом. Поэтому для наложения пудры, помады и теней всегда нужно использовать специальные кисточки и губки.

Те, кто страдает от аллергии, не должны покупать лак или эмаль для ногтей с металлическим перемешивающим шариком! Также следует наносить как можно меньше туши для ресниц около внутреннего и наружного уголков глаз и по возможности не касаться корней ресниц. Никогда не подводите внутренний ободок век подводкой для глаз! Ни карандаш для глаз, ни тушь не смачивайте слюной: это способствует развитию бактерий.

Ни в коем случае не рассчитывайте «привыкнуть» к косметике, которая вызывает раздражение кожи. Знайте, что аллергическая реакция может начаться даже через несколько часов после применения средства, а максимально проявиться только через несколько дней дня.

Зимой в уход за кожей лица необходимо внести коррективы. Женщинам с комбинированным типом кожи желательно сделать глубокую чистку лица, чтобы удалить жировые выделения, которые могут проявляться как шелушение кожи. Кстати, благодаря этому пудра будет лежать идеально ровно. Также следует поменять жидкие тональные средства на компактную пудру-крем или тональный крем-карандаш. Дневной увлажняющий крем лучше сменить на защитный с натуральным косметическим маслом – персиковым, оливковым или миндальным. Такие кремы успокаивают кожу, предохраняют ее от сухости. Женщинам постарше нужно выбирать кремы, в состав которых входят, помимо масел, витамины А и Е.