Брак по расчету – имеет ли смысл?

На сегодняшний день словосочетание «брак по расчету» имеет скорее негативные коннотации, что не совсем заслужено

Мало кто знает, что за тысячелетия существования института брака, такому явлению, как союз по взаимной любви сравнительно не много лет, а именно – около пятисот.

«Браки совершаются на небесах», – этот, и другие красивые определения супружеского союза сегодня часто приводят в качестве основной причины для узаконивания отношений. Супружество по взаимной любви признаётся во многих культурах истинным и настоящим. Тем не менее, браки по расчету существовали всегда, и существуют до сих пор. Более того – в последнее время, они становятся всё более частыми.

Супружество исторически было не только знаком создания семьи для рождения детей и нового социального статуса. Во все времена люди с материальным достатком пытались заключить брачную сделку своих детей так, чтобы капиталы двух семей приумножились. Из этих соображений действовали монаршие семьи разных стран, зачастую договариваясь о браке между детьми, когда сами дети были ещё очень малы для принятия таких решений.

Браки по расчету заключались и среди простого населения – например, для получения дворянского статуса или простого материального обогащения. Безусловно, молодая девушка из крестьянской среды только чудом могла стать супругой богатого человека, дворянина, но и такие чудеса случались. В этом случае молодая жена получала материальное благополучие и новый статус, а молодой муж – надёжную пару для создания семьи, мать своих будущих детей, и, в какой-то мере, человека, который будет благодарен ему всю жизнь за своё новое положение. Так происходит и сегодня, когда состоятельные люди соединяют жизнь с людьми другого класса. С одной стороны, это выглядит, как обезличивание партнёра, низведение его до вещи, которую можно купить. С другой, согласно статистике, браки по расчёту сегодня распадаются гораздо реже, чем заключенные по страстной взаимной любви. Так, статистика Великобритании свидетельствует о том, что браки по расчёту распадаются только в 5 или 7 % случаев, тогда как супружество, основанное исключительно на взаимных чувствах терпит крах в 40% случаев.

Жениться по любви…

Большинство браков в СССР заключались по любви. Как много пар после этого разводились, мы можем судить по нам самим и нашим родителям – увы, статистика удручает.

К сожалению, люди меняются. Меняются внешне и внутренне – появляются новые увлечения, вкусы. И не каждый партнёр может мириться с изменениями того романтического идеала, которым казался ему избранник в начале совместной жизни. Увы, любовь не бывает вечной, она проходит – особенно, если брак заключался на стадии влюблённости.

Сторонники подхода к влюблённости, как к химическому процессу, часто оказываются правы: влюблённость может удержать партнёров вместе от 1,5 до 3 лет. Далее внутри пары появляется выбор: уйти за новыми ощущениями, или найти что-то, что удержит двух людей вместе. Как правило, в паре, пережившей период влюблённости, люди остаются вместе из каких-то более конкретных соображений, нежели любовь. Это могут быть общие увлечения, дети, бизнес, комфорт совместного ведения домашнего хозяйства, или другой личный расчёт. То есть любая влюблённая пара приходит в процессе эволюции отношений именно к тому, с чего пара в браке по расчёту отношения начинаются сразу.

Конечно же, браки по любви распадаются не всегда, но это случается. Возможно и обратное явление, когда партнёр в браке по расчёту открывает себя с лучших сторон, и через некоторое время «корыстного» супружества между двумя людьми внезапно вспыхивает… любовь!

О чём стоит помнить

Безусловно, партнёр в браке по расчету должен если не вызывать симпатию, то, по-крайней мере, не казаться отталкивающим. Если с человеком совершенно не комфортно на одной территории, если все мысли об общем времяпрепровождении становятся кошмаром, то партнёры имеют все шансы на невроз или даже худшие последствия. Таким образом, одним из китов, на которых держится брак по расчёту, является взаимное уважение.

В современном мире ситуация, в которой человек вступает в супружество «за деньги» встречается нередко. И часто «денежный» партнёр требует тотального подчинения, отслеживает все контакты и связи, и буквально не даёт другому вздохнуть. Это в корне неправильно, так как никакой расчёт не удержит нормального человека в подобной кабале. Если супруги приняли решение о создании семьи по расчёту, то следует уважать мнение партнёра, выделять для каждого личное время и пространство, договариваться о спорных моментах – всё, как в обычной семейной жизни, и даже немножко больше. Потому что в обычной семье есть та самая любовь или хотя бы призрак, который сможет помочь в спорной ситуации, а в семье по расчёту – нет.

Основными минусами брака по расчёту можно назвать «золотую клетку», интимные отношения как трудовую повинность, и частое отсутствие взаимовыручки и поддержки, если отношения строятся только на деньгах. С другой стороны, если договориться и регламентировать некоторые стороны совместной жизни, то такой брак может стать долгим, прочным союзом двух людей, которые приняли трезвое решение, не осложнённое гормональными всплесками.