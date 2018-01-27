Символ поколения Сергей Бодров

Как только мы вспоминаем о нём, к горлу подступает комок

Молодой, талантливый, обаятельный… Многим до сих пор не верится в его нелепую, страшную смерть.

В декабре 2017 года Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы сорок шесть год. История актера поразительна, но и естественна для кинематографии стран, которые пережили момент социального перелома – звездная короткая судьба.

Лучше гор могут быть только горы

Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве, в семье режиссера Сергея Бодрова-старшего, и мамы Валентины Николаевны, которая была искусствоведом. В 1989 году будущий актер поступил на Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, позже был аспирантом. Он быстро окунулся во взрослую самостоятельную жизнь. Работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», спасателем на пляже в Италии, журналистом...С октября 1996 года Сергей был соведущим программы «Взгляд». В 1998 году на кафедре истории искусства МГУ будущий кумир и «свой парень» для миллионов людей защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».

Первая роль Сергея Бодрова случилась в 1989 году в фильме его отца, Сергея Бодрова-старшего «СЭР (Свобода – это рай). Это был фильм о спецшколе для малолетних преступников, на съемках которого понадобился актер, постриженный налысо. Никто не хотел стричься, и тогда отец постриг сына и поставил в кадр.

Родители Сергея рано развелись, и он тяжело переживал семейную драму. Остался с мамой. Быть артистом вовсе не собирался – просто решил подработать, попросив отца взять его помощником в фильм «Кавказский пленник». Сергей Владимирович согласился, а потом попробовал Сергея на роль призывника, попавшего в чеченский плен.

«Отец его не жалел, гонял страшно, – рассказывал позже исполнитель главной роли Олег Меньшиков, – это не тот случай, когда папа захотел снять сына в кино. Бодров-старший ворчал: «Играть как профессионал не умеет, пусть будет хоть сам собой». Сергей и сыграл в «Пленнике» самого себя, но после выхода фильма получил на «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль.

Тогда он впервые попал на Кавказ, и ему очень понравились горы. Как-то даже сказал: «Я хочу здесь жить, жаль, что это невозможно». Горы очаровали Сергея настолько, что именно сюда, на Кавказ, он приехал снимать картину «Связной», ставшую для него роковой.

С отцом Сергеем Бодровым-старшим. Фото с сайта kino-teatr.com

«Назовите сына Брат-2»

Прибыв на сочинский фестиваль практически никем, Бодров-младший уезжал победителем. Еще до отъезда с ним свел знакомство Алексей Балабанов, которому он приглянулся ролью в «Кавказском пленнике». Режиссер предложил поработать вместе. Бодров-младший легко и просто сыграл в фильме Балабанова главную роль. Фильм «Брат» собрал множество призов, разлетелся на цитаты и сделал Бодрова-младшего персоной сверхпопулярной, едва ли не культовой.

Его герой звался Данилой Багровым. Он застенчиво улыбался, плел сказки о «штабном» прошлом и балдел от «Наутилуса». Что это был за паренек такой – вопрос так оставался открытым. Герой лихого времени или его позор? В те годы режиссер предложил каждому разобраться в своих чувствах к Даниле самостоятельно.

И зрители разобрались. Аудитория умудрилась не заметить ни ошибок, ни инфантильности, ни одиночества, ни растерянности Данилы Багрова из первого «Брата». Она увидела в нем образец для подражания. И до сих пор народ смотрит и пересматривает «Брата» и «Брата-2».

«Я уже устал объяснять, что мне пришлось говорить по сценарию, что в жизни я совсем не такой, – рассказывал Сергей журналистам. – Да, я и сам чуть не стал жертвой популярности своего фильма. Мы с женой ждали сына и обсуждали, как его назвать. А маленькая дочка подходит и говорит: «Да что вы думаете, назовите сына Брат-2».

Сергей Бодров. Фото с сайта kino-teatr.com

Последний герой 90-х

Удивительно, что между первым значимым появлением Бодрова на экране летом 1996 года в фильме «Кавказский пленник» и гибелью вместе со съемочной группой фильма «Связной» в 2002 году в Кармадонском ущелье прошло всего шесть лет!

Знаменитых на всю страну ролей у него тоже шесть: в «Кавказском пленнике», двух «Братьях», «Стрингере», «Востоке-Западе», «Давай сделаем это по-быстрому» и «Войне». Плюс эпизод в собственном фильме «Сестры» и роль в «Медвежьем поцелуе». Однако, кажется, будто он присутствовал в нашем кинематографе и вообще в нашей жизни очень долго.

Какие бы не велись и не ведутся по сей день идеологические и нравственные споры о фильмах «Брат» и «Брат-2», факт остается фактом: после распада советской империи в нашем кино появился лишь один настоящий герой - Данила Багров с лицом Сергея Бодрова. Понятное дело, что героев за эти годы было создано великое множество. Их играли хорошие актеры. Но ни одному из них не довелось стать лицом поколения. Многие киноведы до сих пор задаются вопросом – почему именно Бодров?

Он ведь не был даже кинопрофессионалом в полном смысле этого слова. Собирался поступать во ВГИК, но отец его отговорил. При всем опыте телеведущего, далеко не идеально владел аудиторией. В кино все тоже складывалось не гладко.

И все же в конечном итоге он просто покорил зрителей своей правдой и естественностью. Именно эту естественность и дух первого постсоветского поколения 90-х Бодров сумел перенести на экран. Он словно даже и не играл, просто присутствовал на экране, что многие великие кинорежиссеры считают свидетельством актерской гениальности.

В 2001 году Бодров решил попробовать себя в качестве режиссера и сразу взял высокую планку. Фильм «Сёстры» был удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, главные героини Оксана Акиньшина и Екатерина Горина получили призы за лучший актерский дуэт. «Сёстры» долгое время являлись лидером проката среди российских фильмов. В то время Сергей много и плодотворно работал в кино, снимался в двух новых полнометражных фильмах, «Войне» Балабанова и «Медвежьем поцелуе» Бодрова-старшего. Помимо съемок, был ведущим проекта «Последний герой» на телеканале ОРТ, что лишь добавило ему народной любви.

Не только его карьера шла в гору – в личной жизни ему тоже улыбалось счастье. Еще в 1997-м Сергей женился на Светлане, в которую влюбился с первого взгляда и сразу понял, что это его будущая жена. В семье Бодровых родилась дочь Ольга. А в августе 2002, за месяц до отъезда на Кавказ на съемки рокового фильма «Связной», у Сергея появился сын Александр.

Сергей Бодров. Фото с сайта kino-teatr.com

Мистический «Связной»

Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший со съемочной бригадой снимал в горах Северной Осетии фильм, где был исполнителем главной роли и для которого сам написал сценарий.

Позже многие издания пытались изложить сюжет бодровского сценария. Одни говорили, что он напичкан мистикой, другие утверждали, что «Связной» – о смерти, герой Бодрова погибает в горах, третьи считали, что это фильм о чистой любви, четвертые – что это нечто среднее между фильмом «Брат» и картиной «Сестры».

Бодров в «Связном» играл роль частного детектива, который представлялся мусорщиком. С ним ходила собака, в ошейник ее была вмонтирована камера. «Сюжет сложно пересказать, – рассказывала журналистам Анна Дубровская, которая снималась в том фильме, но уцелела, поскольку в день трагедии улетела в Москву на спектакль. – Моя героиня была очень странной женщиной. Она обладала паранормальными способностями. Это мистически-криминальная история. И философская, многослойная, полифоническая. Там и любовь была. Много параллельных линий, событий, происходящих в разных категориях сознания человеческого. Много мистики, связи с потусторонним миром».

Говорят, и на съемках было много странного. А неподалеку от места, где располагалась съемочная площадка, находилось древнее кладбище, «город мертвых». Обитающих там духов, по древнему поверью, не стоило тревожить.

Как бы там ни было, этот фильм, который актерам не суждено было закончить, а зрителям увидеть, оказался и для Сергея и для всей съемочной группы роковым.

Сергей Бодров. Фото с сайта fresher.ru

Пропавший без вести

20 сентября 2002 года в шесть утра съемочная группа направилась в горы. По прибытии на место они ждали транспорт, который должен был доставить их наверх. Около семи вечера съёмки прекратили из-за плохого света, группа собрала аппаратуру и собиралась вернуться в город. В это время, около 20:15 по местному времени, начался сход ледника «Колка», который за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье трёхсотметровым слоем льда и камней. Лед шел со скоростью километр в минуту.

Погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. В ходе спасательной операции было обнаружено 17 тел погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести. Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике вплоть до февраля 2004 года. На сегодняшний день пропавшими числятся более ста человек. Геологи утверждают, что ледник будет таять 12 лет.

Сергей Бодров пропал без вести, когда ему было всего 30 лет.

Цитата: «Делай, что любишь, и люби то, что делаешь, – это и есть счастье».