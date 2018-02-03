Великая «босоножка» Айседора Дункан

Ее жизнь обещала быть необыкновенной с самого начала

Знаменитая на весь мир танцовщица своими многочисленными романами с женатыми мужчинами сломала укоренившиеся в сознании общества стереотипы. А те, кто хотел осчастливить ее, оставались лишь ее возлюбленными, и не более! Она сознательно выбрала одиночество и пребывание на танцевальном Олимпе. И все же без брака не обошлось – ее мужем стал великий русский поэт Сергей Есенин.

Босиком – к успеху

В автобиографии она написала: «Перед моим рождением мать пережила трагедию. Она ничего не могла есть, кроме устриц, которые запивала ледяным шампанским. Если меня спрашивают, когда я начала танцевать, я отвечаю – в утробе матери. Возможно, из-за устриц и шампанского».

В майский день, когда Дора Энджела Дункан появилась на свет в Сан-Франциско, первыми звуками, которые услышала ее мать после родов, были доносившиеся с улицы озлобленные крики вкладчиков банка, владельцем которого был ее муж, сбежавший накануне со всеми деньгами неизвестно куда.

Хрупкая учительница музыки без помощи супруга-жулика сумела поставить на ноги всех своих четверых детей и дала им неплохое образование. Одна лишь Айседора в 13 лет бросила школу и увлеклась танцами. Но ее попытка покорить Чикаго закончилась неудачно, а первый бурный роман с поляком Иваном Мироски обжег душу так, что она сбежала от «счастья» в Европу единственным видом транспорта, который тогда ей был по карману – в трюме судна для перевозки скота.

Айседора Дункан. Фото с сайта wikipedia.org

Туманный Лондон дохнул на нее чопорностью светских салонов, поразить которые можно было только чем-то откровенно сногсшибательным. Только вот чем? Грация и артистизм выдающихся балерин оставались слишком академичными и предполагали долгую и изнурительную физическую подготовку. На все это у темпераментной американки не было времени – она жаждала свободы и самовыражения... И нашла покровительницу в лице известной актрисы Кемпбелл, которую заразила идеей, что танец должен быть продолжением естественной грации, а не сочетанием отрепетированных жестов.

Расчетливая царица салонов устроила своей протеже дебют на одном из светских приемов, где преподнесла ее как «экзотическую штучку». И не прогадала – дерзкая Айседора, выступившая босиком и в тунике вместо балетной пачки, вызвала восхищение зрителей. В 1903 году Дункан поехала на гастроли в Грецию, где отточила мастерство «танцевальной импровизации». Потом в Нью-Йорке она станцевала в костюме, который придумала сама. Публика была шокирована, поскольку Айседора появилась на сцене почти обнаженной.

Айседора Дункан. Фото с сайта wikipedia.org

Роковые страсти

Айседора относилась к категории женщин, которые сами выбирают себе мужчин. В Будапеште ее любовником стал красавец-мадьяр Оскар Бережи, затем писатель и педагог Хенрик Тоде. Потом в ее жизни появился театральный постановщик Гордон Крэг, уже помолвленный с другой. В 29 лет она родила от него дочь Деирдре, что в переводе с кельтского языка означает «печаль». Дункан сделала для себя неутешительный вывод: любовь и брак не всегда идут рука об руку, а страсть не вечна. В конце 1907 года она дала несколько концертов в Санкт-Петербурге, но в личном плане ей снова не повезло – гениальный Константин Станиславский, на которого она обратила свои взоры, без обиняков дал понять, что видит в Айседоре не более чем «идеальное воплощение творческих идей». Наконец она встретила одинокого богача по имени Парис Зингер. «Сын швейной машинки?» – съязвила Айседора. Но наследник знаменитого изобретателя не только оплатил все ее просроченные счета, но и предложил руку и сердце. Однако Дункан заявила, что ее нельзя купить. Практически сразу после того, как у них родился сын Патрик, они расстались. Эта драма надломила актрису: ей ни с того ни с сего начали мерещиться похоронные процессии и детские гробы…

В январе 1913 года дети Айседоры вместе с гувернанткой ехали на автомобиле из Парижа в Версаль. Вдруг мотор заглох. Шофер остановил машину, вышел и наклонился, чтобы заглянуть под капот. Внезапно автомобиль сам собой рванулся с места и вместе с детьми рухнул в Сену. Оба ребенка Дункан погибли. От этой утраты балерина не оправилась до конца своих дней. Однажды, гуляя по берегу, она увидела призраки своих малюток: они, взявшись за руки, медленно шли в воду. Женщина бросилась на землю и зарыдала. Над ней склонился молодой человек. «Спасите меня… Подарите мне малыша», – прошептала Дункан. Молодой итальянец был помолвлен, их связь была короткой, а родившийся малыш прожил лишь несколько дней.

Айседора Дункан. Фото с сайта wikipedia.org

Безумства златокудрого Сергея

В 1921 году нарком просвещения Луначарский предложил стареющей Дункан открыть школу танца в Москве. Она приехала в Россию, и здесь ее настигла новая любовь. На один из приемов в особняке, выделенном для школы экспериментального балета, пришел поэт Сергей Есенин. Он был околдован Дункан так, что тут же снял обувь и сам станцевал какой-то странный танец. Через три часа после знакомства они уехали вместе. Ей было 44 года, ему 26, но для обоих эта любовь оказалась последней. Их союз выглядел странно хотя бы потому, что супруги разговаривали через переводчика. Ведь Есенин не знал английского языка, а она не говорила по-русски. Впоследствии Асейдора с трудом выучила пару десятков слов на этом языке.

Айседора Дункан и Сергей Есенин. Фото с сайта wikipedia.org

Гармония из их отношений вскоре улетучилась: «московский озорной гуляка» Айседору и любил и ненавидел одновременно. А великая обольстительница сносила все – и его безумные порывы, и дикие загулы. А он, вырываясь из ее объятий, прятался у друзей, посылая телеграммы, что все кончено, но снова возвращался, и она запускала пальцы в его кудри, когда он припадал лицом к ее коленям... Пытаясь вырвать поэта из омута пьянства, Айседора пошла на хитрость – оформив с ним в 1922 году брак, увезла за границу. Однако в европейской эмигрантской среде поэт загрустил еще больше: «Снова здесь пьют, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь...» Увы, в Америке к обоим отнеслись с брезгливой опаской. Когда пресса назвала Есенина «молодым мужем великой Дункан», тот опять запил. Айседора не выдержала и сказала ему: «Уезжай!» Он уехал, потом вернулся к ней снова, не вынеся разлуки. Поэт оставил после себя горы бутылок и груды сломанной мебели на обоих берегах Атлантики, а его пьяные скандалы и привычка раздавать одежду и деньги друзьям оказались непосильной ношей даже для такой не бедной женщины, как Айседора.

Через два года после их окончательного разрыва Есенина вынули из петли в петербургской гостинице «Англетер».

Сергей Есенин (справа), Айседора Дункан (в центре) и приёмная дочь А. Дункан Ирма Дункан © РИА Новости

«Прощайте, я отправляюсь к славе!»

Дункан попыталась забыться в творчестве, но это уже была уже скорее оглядка на прошлое, нежели искусство. В 1927 году она попыталась покончить с собой. Через несколько дней после того как ее откачали, Айседора в Ницце предприняла автомобильную прогулку. Садясь в машину, она обмотала вокруг шеи любимый красный шарф и крикнула провожавшим ее друзьям: «Прощайте, я отправляюсь к славе!» Машина рванулась, но внезапно остановилась, и окружающие увидели, что голова Айседоры резко упала на край дверцы. Оказалось, роскошный шарф попал в ось колеса, затянулся, и сломал ей шею... Она умерла практически мгновенно. Чтобы освободить голову, притянутую к борту машины, пришлось разрезать красное полотно. Собравшаяся толпа зевак набросилась на изрезанный ножницами кусок ткани в жажде заполучить его частички – и растащила по кусочкам.